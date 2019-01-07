Политика

Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе
Газета.Ru
11:27

Киев подал в Европейский суд по правам человека иск против России, обвиняя Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил заместитель главы министерства юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Газета.Ru11:27
с чего всё началось
«Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности», — написал
 Лищина на своей странице в сети Facebook.
РБК10:16

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