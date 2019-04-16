Украина потребовала освободить моряков через Международный трибуналМосковский Комсомолец 11:32

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Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием от России освободить военных моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.

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