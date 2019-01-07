Политика
Украина подала иск в ЕСПЧ против России из-за задержанных моряков
Украина подала иск в ЕСПЧ против России из-за задержанных моряковВзгляд.ру10:21
Киев обратился Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием признать незаконным задержание украинских моряков в районе Керченского пролива, сообщил замминистра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
Взгляд.ру10:21
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с чего всё началось
«Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности», — написал Лищина на своей странице в сети Facebook.РБК10:16
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