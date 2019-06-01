Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьиВести.Ru 12:50

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи. Для этого Киев меняет систему поддержки сирот, пишет РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Супрун заявила о закрытии детдомов на Украине к 2020 году

Московский Комсомолец12:43

Украина закрывает все детские дома в стране

News.ru13:13

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Вести.Ru12:50

Супрун заявила, что на Украине закроются все детские дома

Life.ru15:00

На Украине захотели закрыть все детдома

Газета.Ru12:39

Супрун заявила, что с 2020 года дома ребёнка на Украине перестанут принимать детей

RT на русском12:29

Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома

РИА Новости12:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:39, Ашберн
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Обновлено в 13:51
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска

Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.
Обновлено в 21:20
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Авто

Чем опасна ночевка на АЗС во время путешествия на машине на юг

Обновлено в 06:05
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Хоккей

Обладатель «Эмми» и «Золотого глобуса» рассказал о симпатии к игре Ивана Барбашева

Голливудский актер Джон Хэмм, обладатель престижных премий «Эмми» и «Золотой Глобус» за участие в телесериале «Безумцы» и поклонник «Сент-Луиса» рассказал, что ему нравится игра нападающего Ивана Барбашева.
Обновлено в 21:43
Происшествия

Госпитализированным после взрывов в Дзержинске выплатят матпомощь

Обновлено в 21:06
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Авто

Компания Renault анонсировала старт продаж нового Renault Clio

Французская автомобилестроительная компания Renault сообщила о запуске продаж нового поколения модели Clio на европейском рынке.
Обновлено в 07:14
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено в 22:01
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено в 10:30
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено в 12:55
Единоборства

Руис перевесил Джошуа перед боем за четыре титула

Джошуа впервые в карьере проведет бой в США, в котором будет защищать титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и IBO.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о личном приеме

Обновлено в 13:27
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

В возрасте 35 лет трагически скончался бывший футболист лондонского "Арсенала", мадридского "Реала", "Атлетико" и "Севильи" - Хосе Антонио Рейес.
Обновлено в 11:20
Общество

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят

Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Политика

ВЦИОМ представил новый рейтинг доверия Владимиру Путину

На прошлой неделе Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования, согласно которым рейтинг доверия президенту упал до исторического минимума и составляет 30,5%. Тогда глава ВЦИОМ Валерий Федоров говорил, что причина в том, что люди не понимают, когда начнут лучше жить.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова удивила подписчиков новым пляжным аксессуаром

Подписчики высоко оценили этот элемент пляжного гардероба.
Обновлено в 10:23
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.
Обновлено в 02:31
Энергетика

Названы причины резкого падения цен на нефть

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Наука

Дно океанов может перерабатываться в алмазы

Обновлено вчера в 12:05
Авто

Эксперты определили лидеров по продажам среди новых иномарок в Москве

Обновлено в 22:15
Политика

Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС

Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа на зиму, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва намерена устроить блокаду украинских ГТС.
Обновлено в 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ульяна Супрун
Украинский общественный деятель
Украинский общественный и государственный деятель, с 22 июля 2016 года - исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное