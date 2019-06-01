Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьиВести.Ru 12:50
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи. Для этого Киев меняет систему поддержки сирот, пишет РИА Новости.
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Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
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Авто
Компания Renault анонсировала старт продаж нового Renault Clio
Французская автомобилестроительная компания Renault сообщила о запуске продаж нового поколения модели Clio на европейском рынке.
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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
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Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
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Обновлено вчера в 18:47
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В возрасте 35 лет трагически скончался бывший футболист лондонского "Арсенала", мадридского "Реала", "Атлетико" и "Севильи" - Хосе Антонио Рейес.
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Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
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С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.
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Наука
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Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС
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