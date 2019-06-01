Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьиВести.Ru вчера в 12:50

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи. Для этого Киев меняет систему поддержки сирот, пишет РИА Новости.
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На Украине закроют все детские дома

Известиявчера в 17:40

Украина закрывает все детские дома в стране

News.ruвчера в 13:13

Супрун заявила, что с 2020 года дома ребёнка на Украине перестанут принимать детей

RT на русскомвчера в 12:29

Супрун заявила о закрытии детдомов на Украине к 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 12:43

На Украине захотели закрыть все детдома

Газета.Ruвчера в 12:39

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Вести.Ruвчера в 12:50

Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома

РИА Новостивчера в 12:13
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Единоборства

Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа

Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено 31 мая в 23:02
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

О последствиях взрывов в Дзержинске рассказали власти

Обновлено в 01:14
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain

Трамп выступал 28 мая на базе Йокосука в Японии перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, рядом был пришвартован эсминец John S. McCain.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено 31 мая в 07:33
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено вчера в 07:19
Политика

В Китае выразили протест действиям США в Южно-Китайском море

Как заявил Вэй Фэнхэ, Китай «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

ФК «Томь» в матче с «Уфой» в воскресенье поборется за выход в РПЛ

Футболисты "Томи" в ответном стыковом матче с "Уфой" поборются за шанс попасть в элитный дивизион страны – Российскую премьер-лигу (РПЛ); игра начнется в воскресенье в 18.00 на стадионе "Труд" в Томске, сообщается на официальном сайте сибирского клуба.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

СК показал видео задержания экс-главы Ивановской области

В своем YouTube-канале Следственный комитет (СК) РФ выложил видеозапись, на кадрах которой запечатлено задержание бывшего главы Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в хищении 700 миллионов рублей из бюджета.
Обновлено вчера в 09:25
Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова

Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие

Израиль объяснил ракетный удар по Сирии

Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 самым худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено 31 мая в 07:28
Религия

В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма

Ранее в большинство граждан в опросе ВЦИОМа высказались против возвещения храма в сквере у Драмтеатра.
Обновлено вчера в 23:32
Кино

Элтон Джон обиделся на удаление гей-сцен из его фильма в России

Обновлено вчера в 03:41
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено 31 мая в 23:27
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ фанатка объяснила свой поступок

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на футбольное поле в Мадриде во время финального матча Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», рассказала, почему приняла такое смелое решение.
Обновлено в 01:24
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено 31 мая в 17:56
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов

Генеральный директор ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области был уволен 31 мая из-за постоянного нарушения норм безопасности на заводе.
Обновлено вчера в 19:43
Шоу-бизнес

Равшана Куркова доказала, что не была красавицей в детстве

Обновлено вчера в 18:00
Политика

США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон

Глава американского государства Дональд Трамп действительно пригласил президента Украины Владимира Зеленского нанести официальный визит в Вашингтон, сообщили в администрации США.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

Петербургский метрополитен раскрыл секрет работы станционных дверей

Обновлено в 01:14
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Ульяна Супрун
Украинский общественный деятель
Украинский общественный и государственный деятель, с 22 июля 2016 года - исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины.
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