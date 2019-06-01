Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьиВести.Ru вчера в 12:50
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи. Для этого Киев меняет систему поддержки сирот, пишет РИА Новости.
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Супрун заявила, что с 2020 года дома ребёнка на Украине перестанут принимать детей
RT на русскомвчера в 12:29
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Обновлено вчера в 07:19
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В Китае выразили протест действиям США в Южно-Китайском море
Как заявил Вэй Фэнхэ, Китай «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
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Футбол
ФК «Томь» в матче с «Уфой» в воскресенье поборется за выход в РПЛ
Футболисты "Томи" в ответном стыковом матче с "Уфой" поборются за шанс попасть в элитный дивизион страны – Российскую премьер-лигу (РПЛ); игра начнется в воскресенье в 18.00 на стадионе "Труд" в Томске, сообщается на официальном сайте сибирского клуба.
Обновлено вчера в 22:00
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СК показал видео задержания экс-главы Ивановской области
В своем YouTube-канале Следственный комитет (СК) РФ выложил видеозапись, на кадрах которой запечатлено задержание бывшего главы Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в хищении 700 миллионов рублей из бюджета.
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«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Армия и оружие
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Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
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Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие
СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США
Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 самым худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
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Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
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В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма
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В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
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Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
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Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
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Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
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Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов
Генеральный директор ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области был уволен 31 мая из-за постоянного нарушения норм безопасности на заводе.
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Равшана Куркова доказала, что не была красавицей в детстве
Обновлено вчера в 18:00
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США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон
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