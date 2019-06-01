Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьиВести.Ru 12:50

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи. Для этого Киев меняет систему поддержки сирот, пишет РИА Новости.

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

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