Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьиВести.Ru 12:50

Вместо домов ребенка в 2023 году на Украине заработают паллиативно-реабилитационные центры. С их помощью родители инвалида смогут получить отпуск по уходу за ребенком. Целью программы, написала Супрун, является создание для детдомовских детей условий, "приближенных к семейным".

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

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