Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьиВести.Ru 12:50

Вместо домов ребенка в 2023 году на Украине заработают паллиативно-реабилитационные центры. С их помощью родители инвалида смогут получить отпуск по уходу за ребенком. Целью программы, написала Супрун, является создание для детдомовских детей условий, "приближенных к семейным".
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Супрун заявила, что на Украине закроются все детские дома

Life.ru15:00

Супрун заявила, что с 2020 года дома ребёнка на Украине перестанут принимать детей

RT на русском12:29

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Вести.Ru12:50

Супрун заявила о закрытии детдомов на Украине к 2020 году

Московский Комсомолец12:43

На Украине захотели закрыть все детдома

Газета.Ru12:39

Украина закрывает все детские дома в стране

News.ru13:13

Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома

РИА Новости12:13
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Происшествия

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Дагестане

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Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка

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Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей

Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
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Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает

Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Полиция обезвредила дебошира с ножом, угрожавшего пассажирам поезда

Полицейские задержали пассажира поезда, следовавшего из Рязани в Москву, который угрожал другим пассажирам ножом.
Обновлено в 15:16
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

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Многодетная Юлия Барановская мечтает о свадьбе

Мама троих детей Юлия Барановская внезапно заговорила о желании выйти замуж спустя несколько лет после провальных отношений с Андреем Аршавиным.
Обновлено в 09:37
Общество

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19

Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Жительница Колпина обвинила полицию в пытках сына-подростка

Жительница Колпина Олеся Коваль рассказала «Новой газете», что полицейские избили и пытали ее 17-летнего сына Вадима, которого увезли в полицию по подозрению в магазинной краже.
Обновлено в 12:41
Политика

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Космос

Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС

Обновлено в 02:21
Армия и оружие

AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.
Обновлено в 17:04
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алиби

Обновлено в 16:41
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
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Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Mash: экстремисты и фанаты готовят массовую провокацию на станции Шиес

Обновлено в 15:55
Происшествия

Схему обмана клиентов в автосалонах раскрыл Роспотребнадзор

Сотрудники Свердловского Роспотребнадзора совершили контрольную закупку автомобиля в автосалоне и вскрыли при этом целую массу грубых нарушений прав покупателя.
Обновлено в 10:14
Происшествия

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Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 13:09
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Месси назвал ЧМ-2018 в России нетипичным во многих аспектах

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Здоровье

Более 8 тыс. детей родилось в перинатальном центре Махачкалы

В Махачкале с 1 июня 2017 года родились более 8 тысяч детей.
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Политика

Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС

Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа на зиму, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва намерена устроить блокаду украинских ГТС.
Обновлено в 16:00
Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено в 12:39
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено в 11:08
Наука

Twitter обвинили в снижении успеваемости студентов

Исследователи из Католического университета Святого Сердца (Италия) выяснили, что успеваемость студентов, использующих Twitter, снижается примерно на 40 процентов.
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Интернет

Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Google Play Store

Пользователи Сети массово жалуются на отказ в работе Google Play Store.
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Происшествия

Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги

Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
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Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

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