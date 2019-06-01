Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьиВести.Ru 12:50

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи. Для этого Киев меняет систему поддержки сирот, пишет РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Супрун заявила, что на Украине закроются все детские дома

Life.ru15:00

Украина закрывает все детские дома в стране

News.ru13:13

Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома

РИА Новости12:13

Супрун заявила о закрытии детдомов на Украине к 2020 году

Московский Комсомолец12:43

На Украине захотели закрыть все детдома

Газета.Ru12:39

Супрун заявила, что с 2020 года дома ребёнка на Украине перестанут принимать детей

RT на русском12:29

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Вести.Ru12:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность

Обновлено в 20:45
Общество

Умер французский философ Мишель Серр

Французский философ, писатель и социолог Мишель Серр умер на 89-м году жизни, сообщает агентство France Presse.
Обновлено в 17:27
Игры

В Steam бесплатно раздают платформер Kao the Kangaroo: Round 2

Обновлено в 03:43
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Культура

Автор «Сталингулага» записал ролик про протесты в Екатеринбурге

Обновлено в 04:45
Происшествия

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат материальную помощь

Обновлено в 20:08
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди

Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес

Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери

Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.
Обновлено в 06:45
Общество

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят

Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Авто

Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов

Обновлено в 14:44
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о личном приеме

Обновлено в 13:27
Футбол

Месси упрекнул «Реал» за трансфер Роналду

Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.
Обновлено в 05:55
Общество

В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы

В Смольном состоялась торжественная церемония вручения ключей от пассажирских микроавтобусов многодетным семьям Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:13
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено в 10:30
Общество

В Архангельскую область съезжаются провокаторы со всей страны

В Архангельскую область съезжаются провокаторы со всей страны Маргиналы ловят момент, чтобы заработать на новой горячей теме.
Обновлено в 18:42
Общество

«Я себя даже принять до конца не успел»: Юлия Савиновских — о жизни трансгендера и побеге из России

Муж Савиновских, Евгений, остался в России.
Обновлено в 18:12
Общество

Неизвестный заплатил $4,57 млн за обед с Уорреном Баффеттом

Обновлено в 18:04
Футбол

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов

Обновлено в 16:57
Политика

Заявителей на визу США обязали указывать на аккаунты в соцсетях

Заявители на американскую визу теперь должны будут указывать имена своих аккаунтов в социальных сетях, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
Обновлено в 14:50
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии

Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Технологии

На Кубе узаконят частные Wi-Fi сети

Министерство связи Кубы приняло новые правила использования радиочастот, узаконивающие использование частных сетей Wi-Fi.
Обновлено в 07:42
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ульяна Супрун
Украинский общественный деятель
Украинский общественный и государственный деятель, с 22 июля 2016 года - исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное