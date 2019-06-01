Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьиВести.Ru 12:50
Вместо домов ребенка в 2023 году на Украине заработают паллиативно-реабилитационные центры. С их помощью родители инвалида смогут получить отпуск по уходу за ребенком. Целью программы, написала Супрун, является создание для детдомовских детей условий, "приближенных к семейным".
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В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
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"Непередача временной администрации правоустанавливающих документов на активы может свидетельствовать о попытке сокрытия должностными лицами Общества фактов вывода активов, а также существенно затрудняет проведение оценки активов Общества", - сообщил ЦБ РФ.
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Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
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Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
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