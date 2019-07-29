Политика

Украина планирует возобновить газовые переговоры с РоссиейГЛАС.RU 08:37

Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Украине хотят ввести санкции на Крымский мост. Постоянный представитель Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич предложил ввести экономические ограничения на компании, которые занимались строительством моста в Крым.
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Киев анонсировал возобновление переговоров с Россией по газу

Life.ru06:00

В Госдуме оценили планы Украины возобновить диалог с Россией по газу

RT на русском10:18

Зеленский готовится возобновить переговоры с Россией по газу

Московский Комсомолец07:45

Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу

РИА Новости07:30

Украина анонсировала переговоры о российском газе

News.ru09:28

Украина активно готовится к зиме без российского газа

РЕН ТВ04:45

Представитель Зеленского: Украина готовится провести зиму без транзита газа из РФ

ТАСС04:35
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 16:23, Вашингтон
Футбол

Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»

Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео

Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.
Обновлено в 11:41
Финансы

Курсы доллара и евро на 29 июля

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 июля, составляет 63,1271 рубля.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества

Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 12:57
Политика

Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:00
Хоккей

Гусев заключил контракт с «Нью-Джерси» на $9 млн

В апреле этого года 2019 года Гусев подписал однолетний контракт новичка с «Вегасом», но не провел за него ни одного матча.
Обновлено в 16:09
Политика

В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
Обновлено в 13:02
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено в 14:24
Политика

Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России

В конгрессе США призвали президента Дональда Трампа ввести против России новые экономические санкции в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 16:11
Происшествия

Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме

Не менее 52 человек погибли во время бунта в понедельник в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Associated Press.
Обновлено в 15:13
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Авто

Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой

Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Футбол

«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:06
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Игры

Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей

Компания Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей. Эта технология позволила добиться реалистичной передачи картинки.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Гаджеты

Разработчики TikTok выпустят собственный смартфон

Обновлено в 11:32
Кино

Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»

Обновлено в 12:10
Происшествия

У стрелка на фестивале в Калифорнии имелось разрешение на оружие

Обновлено в 15:55
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщил представитель пресс-службы ЦНИИмаша.
Обновлено в 07:22
Политика

Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии

«Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 10:25
Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

В мире Гергиева считают выдающимся дирижером. Однако требовательную публику он разочаровал, его даже освистали.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН Коршунову назначили семь лет колонии за коррупцию

Обновлено в 13:20
Происшествия

Яшина арестовали на 10 суток за организацию несогласованного митинга

Обновлено в 09:38
Экономика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:22
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Интернет

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено в 12:52
Авто

Маленький кроссовер Toyota C-HR превратился в раллийный болид

В Toyota C-HR специалисты Cusco Racing полностью изменили подвеску и дифференциалы, а в салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности.
Обновлено в 14:28
Здоровье

Минздрав России разработал правила доступа волонтёров в медучреждения

Министерство здравоохранения России совместно с некоммерческими организациями разработало порядок доступа волонтёров и добровольцев в медучреждения.
Обновлено в 08:22
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