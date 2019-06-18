Политика
Украина планирует снять транспортную блокаду с ДонбассаРИА Новости 09:08
В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Украина в 2014 году начала военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:50, Вашингтон
Политика
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель
Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Религия
Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу
Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали воспользоваться ей.
Обновлено в 08:32
Авто
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили в июле
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Общество
В Эрмитаже пройдет выставка фонда Louis Vuitton
Эрмитаж провел первые переговоры о проведении в Петербурге выставки живописи из коллекции фонда Louis Vuitton.
Обновлено в 09:20
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Футбол
«Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Крузейро»
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе защитника бразильского «Крузейро» Серкейры Мурило.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армии
Российская армия в ближайшей перспективе получит новейшее вооружение, основанное на лазерных и гиперзвуковых технологиях.
Обновлено в 07:49
Кино
Готовится приквел «Голодных игр»
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Авто
Новый Renault Captur сфотографировали без камуфляжа
Новое поколение компактного кроссовера будет представлено до конца лета. Китайские СМИ опубликовали серию фотографий нового Renault Captur.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Петербурге из-за штормового ветра травмирована женщина
Ранее региональное ГУ МЧС распространило штормовое предупреждение, согласно которому в Петербурге прогнозировалось усиление западного и юго-западного ветра до 16 метров в секунду, а также волны высотой до 1,5 м в Финском заливе.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Гаджеты
В России появились недорогие телевизоры Hi от сети «Эльдорадо»
Розничная сеть «Эльдорадо» объявила о старте производства и продаж техники под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера
PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены.
Обновлено в 08:40
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Финансы
Европейские акции восстанавливаются за счет комментариев Драги
Европейскому центробанку понадобится снова смягчить политику, возможно посредством новых снижений ставок или скупки активов, если инфляция не начнет вновь двигаться к целевому уровню регулятора, сказал во вторник Драги, выступая на ежегодной конференции ЕЦБ в португальской Синтре.
Обновлено в 06:24
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Мощное землетрясение произошло в Китае
По информации ТАСС, серия повторных подземных толчков магнитудой 5,3 зафиксирована во вторник в районе города Ибинь провинции Сычуань на юго-западе КНР.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ
Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.
Обновлено в 07:21
Наука
Нейросеть научили определять обработанные фотографии
Обновлено 16 июня в 18:51
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10