Армия и оружие

Украина передислоцирует свои воинские частиNews.ru 09:15

Украинское правительство приняло распоряжение о передислокации воинских частей Воздушных сил ВС страны. В Минобороны отметили, что это «очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины».
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Украина собралась передислоцировать воинские части для улучшения ПВО

Взгляд.ру08:02

Украина передислоцирует свои воинские части

News.ru09:15

Минобороны Украины передислоцирует шесть частей Воздушных сил ВСУ

Военное обозрение09:03

В Совфеде оценили решение Киева передислоцировать воинские части авиации

RT на русском09:35

Украинское Минобороны займется передислокацией воинских частей авиации ВСУ

Аргументы недели09:38

Власти Украины решили передислоцировать военную авиацию для «расширения боевых возможностей»

Царьград09:43

Киев передислоцировал воинские части авиации

ИА Новороссия06:30
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Происшествия

В школе Сан-Паулу подростки расстреляли шесть человек

Американская стрельба в школах становится южноамериканской: в Сан-Паулу двое подростков открыли огонь по учащимся.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Пилот разбившегося Boeing сообщал о проблемах с управлением полетом

Пилот разбившегося самолета Ethiopian Airlines перед катастрофой сообщал о наличии проблем с управлением, и что он намерен вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 10:56
Космос

«РИА Новости»: на Байконуре прошли неудачные испытания «Союза-ФГ»

На космодроме Байконур прошли неудачные испытания ракеты «Союз-ФГ» из-за проблемы с приборами системы управления ракеты-носителя, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за треснувшего стекла

Обновлено в 11:48
ЖКХ

Чайка поручил проверить информацию о двойной плате за вывоз отходов

Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы с граждан за вывоз твёрдых коммунальных отходов, сообщил представитель ведомства Александр Куренной.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

У Юлии Началовой отказывают внутренние органы

Напротив, у страдающей от сахарного диабета и подагры исполнительницы начали отказывать внутренние органы.
Обновлено в 11:12
Происшествия

ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статьи о пытках

Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства ФСБ России к "Новой газете" из-за публикации несоответствующих действительности материалов.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Осетинский депутат избил учителя перед детьми, пишут СМИ

По данным телеканала, мужчина ворвался в школьный кабинет во время урока начальных классов, начал бить учительницу, а затем схватил ее за волосы и потащил к кабинету директора, находящемуся на другом этаже.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии

Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Во французских Альпах погиб российский турист

Обновлено в 11:57
Происшествия

Полиция не обнаружила признаков насилия в смерти бывшего мужа Лолиты

Обновлено в 10:26
Политика

Европарламент назвал Россию главным источником дезинформации в Европе

Европарламент одобрил резолюцию, в которой содержится предложение разработать правовую базу для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетические атаки и дезинформацию.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова

По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Ульяновске арестованы два депутата областного заксобрания

Обновлено в 03:31
Общество

В США вскрыли коррупционную схему поступления в вузы

Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Порошенко заявил об испытании ракетного оружия у границы с Россией

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении провести испытания новейшего ракетного оружия на территории Черниговской области, граничащей с Россией и Белоруссией.
Обновлено в 11:05
Интернет

Google запустил поиск по вакансиям в России

Компания Google объявила о запуске в России поиска по вакансиям.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Прокурор просит условного наказания для строителя «Крестов-2»

Обновлено в 11:43
Хоккей

Евгений Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ

Обновлено в 02:59
Общество

Россиян признали быстро стареющей нацией

Исследователи из США, Испании и Норвегии признали россиян одной из самых быстро стареющих наций. Об этом сообщается в журнале The Lancet.
Обновлено в 10:59
Культура

Ярмольник назвал современный КВН несмешным

Обновлено в 10:13
Происшествия

СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье

В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю заявили, что причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало бездействие сотрудников школы, где произошел инцидент.
Обновлено в 07:33
Музыка

Вера Брежнева заявила, что никогда не считала себя украинской певицей

Вера Брежнева сказала, что она никогда не считала себя украинской певицей и на Украине её тоже не воспринимали в таком качестве.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Троих детей нашли рядом с трупом матери в Петербурге

Обновлено в 11:47
Происшествия

Директор «Фонда социальной защиты пенсионеров» отправлена под арест

Красносельский районный суд отправил под арест директора «Фонда социальной защиты пенсионеров» Анастасию Королеву.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Самолет, летевший в Сиэтл, экстренно сел в Екатеринбурге

Сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Emirates, следовавший по маршруту Дубай – Сиэтл.
Обновлено в 08:44
Политика

Госдеп обвинил Россию в нарушении свободы СМИ и интернета

Госдепартамент США в опубликованном в среду ежегодном докладе о ситуации с правами человека в мире заявил об ограничении свободы слова, интернета и работы СМИ в России.
Обновлено в 11:35
Экономика

Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка

Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.
Обновлено в 05:20
Финансы

Евро на торгах опустился до уровня августа прошлого года

Курс европейской валюты на торгах на Московской фондовой бирже упал до 73,88 рубля в 17:02 по московскому времени.
Обновлено в 10:26
Политика

В Киеве пожаловались, что ФСБ перекрыла поставки деталей для ВПК Украины

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ФСБ перекрыла поставки из России комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 11:14
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