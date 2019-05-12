Армия и оружие
Украина передала США образцы системы С-300Хакасия-Информ вчера в 22:14
Украинские военные могли передать американской стороне образцы зенитно-ракетных комплексов С-300ПТ, заявляет главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
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Политика
Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине
Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Общество
Тигрицу Тайгу вернут в Приморье
Изучив общественное мнение, хабаровские власти согласились с тем, что тигрице лучше вернуться в Приморский сафари-парк, где она будет чувствовать себя комфортно.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Кузбассе женщина пыталась обезопасить свои 2 миллиона и потеряла их
В ГУ МВД России по Кемеровской области в понедельник, 13 мая, сообщили, что в Осинниках местная жительница лишилась довольно крупной суммы — 2 миллионов рублей.
Обновлено в 04:09
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Водители маршруток устроили забастовку в Новосибирске
Водители маршрутных такси №10 в понедельник, 13 мая, устроили забастовку на Акатуйском жилмассиве.
Обновлено в 04:04
Технологии
«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
Обновлено в 03:58
Политика
В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги
"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва»
Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.
Обновлено в 04:22
Политика
ГЛОНАСС предлагает свою систему для хранения данных об автомобилях
ГЛОНАСС предлагает хранить данные на территории России и дублировать их в госсистему "ЭРА-Глонасс".
Обновлено в 04:55
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика
Зеленскому грозит штраф или тюрьма
Наказание за нарушение тайны голосования предполагает штраф до 5100 гривен (около 13 тысяч рублей).
Обновлено в 04:57
Общество
Правила получения детских пособий упростили в России
Поправки в закон об упрощении правил получения детских пособий на территории Российской Федерации вступили в силу 12 мая.
Обновлено вчера в 03:22
Происшествия
На М-7 разлилось мыло. Два человека погибли в ДТП
Смертельное ДТП случилось в Ковровском районе на трассе М-7 «Волга» 12 мая примерно в 16:40.Два человека погибли, еще девять пострадали.
Обновлено в 03:52
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
Обновлено в 03:02
Гаджеты
Взломанная криптобиржа Binance возобновит работу 14 мая
Глава Binance Чанпэнг Джао объявил, что криптовалютная платформа возобновит прием депозитов и позволит выводить средства во вторник -14 мая.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо
Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Экономика
Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей
Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Экономика
Гендиректором Объединенного кредитного бюро назначен Артур Александрович
Собрание акционеров "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), являющегося лидером на российском рынке по числу накопленных кредитных историй, назначило генеральным директором Артура Александровича.
Обновлено в 04:13
Политика
На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 03:40
Политика
Во Франции осудили «антироссийскую и пронатовскую истерию»
Глава левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что в Европарламент следует выбрать депутатов, которые «не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии», передаёт Le Figaro.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Авто
В Амстердаме запретят бензиновые и дизельные автомобили
Власти Амстердама разработали план мероприятий, согласно которому к 2030 году запретят въезд в город автомобилям и мотоциклам с двигателями внутреннего сгорания.
Обновлено в 00:58