Украина передала США образцы системы С-300Хакасия-Информ вчера в 22:14

Политика Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".

Общество Тигрицу Тайгу вернут в Приморье Изучив общественное мнение, хабаровские власти согласились с тем, что тигрице лучше вернуться в Приморский сафари-парк, где она будет чувствовать себя комфортно.

Происшествия В Кузбассе женщина пыталась обезопасить свои 2 миллиона и потеряла их В ГУ МВД России по Кемеровской области в понедельник, 13 мая, сообщили, что в Осинниках местная жительница лишилась довольно крупной суммы — 2 миллионов рублей.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Происшествия Водители маршруток устроили забастовку в Новосибирске Водители маршрутных такси №10 в понедельник, 13 мая, устроили забастовку на Акатуйском жилмассиве.

Технологии «ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.

Политика В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.

Политика Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги "Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Происшествия Автобус обстреляли из автомобиля в Москве В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

Происшествия Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва» Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.

Политика ГЛОНАСС предлагает свою систему для хранения данных об автомобилях ГЛОНАСС предлагает хранить данные на территории России и дублировать их в госсистему "ЭРА-Глонасс".

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Политика Зеленскому грозит штраф или тюрьма Наказание за нарушение тайны голосования предполагает штраф до 5100 гривен (около 13 тысяч рублей).

Общество Правила получения детских пособий упростили в России Поправки в закон об упрощении правил получения детских пособий на территории Российской Федерации вступили в силу 12 мая.

Происшествия На М-7 разлилось мыло. Два человека погибли в ДТП Смертельное ДТП случилось в Ковровском районе на трассе М-7 «Волга» 12 мая примерно в 16:40.Два человека погибли, еще девять пострадали.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.

Гаджеты Взломанная криптобиржа Binance возобновит работу 14 мая Глава Binance Чанпэнг Джао объявил, что криптовалютная платформа возобновит прием депозитов и позволит выводить средства во вторник -14 мая.

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.

Экономика Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.

Экономика Гендиректором Объединенного кредитного бюро назначен Артур Александрович Собрание акционеров "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), являющегося лидером на российском рынке по числу накопленных кредитных историй, назначило генеральным директором Артура Александровича.

Политика На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.

Политика Во Франции осудили «антироссийскую и пронатовскую истерию» Глава левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что в Европарламент следует выбрать депутатов, которые «не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии», передаёт Le Figaro.

Происшествия В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.