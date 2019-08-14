Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17Газета.Ru 07:04
Служба безопасности Украины передала Нидерландам, возглавляющим Совместную следственную группу, материалы уголовного дела по крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года. Переданная информация касается четырех подозреваемых: троих россиян и украинского гражданина.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Религия
Православные пензенцы отмечают Медовый Спас
Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.
Обновлено в 07:38
Технологии
Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке российского ПО
Mail.ru Group и Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения российского холдинга на смартфоны китайской компании, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 07:31
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 10:07
Интернет
Facebook признал прослушивание голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 04:25
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Путешествия
Туристический поток в Крым резко вырос благодаря Керченскому мосту
Летом 2019 года туроператорский сегмент впервые за несколько лет существенно увеличил свою долю в общем потоке туристов в Крым.
Обновлено в 07:17
Футбол
Джано: «Я хочу быть лидером „Спартака“»
Обновлено в 06:43
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию
Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
Обновлено в 07:58
Авто
Концепт Acura Type S предсказал облик следующего седана TLX
Японский автопроизводитель анонсировал дебют нового Acura Type S, который будет представлен пока в виде концепта, демонстрирующего дизайн будущих моделей марки.
Обновлено в 00:59
Политика
Трамп подсчитал свои убытки из-за президентства
Президент США Дональд Трамп утверждает, что потерял до 5 млрд долларов в результате избрания главой государства.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:43
Политика
В Кремле назвали перебором новые правила общения ученых с иностранцами
В Кремле считают, что предписания Минобрнауки, которые ужесточают контроль над контактами российских ученых с зарубежными коллегами, «выглядят как перебор».
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США
Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Авто
Минпромторг выступил против запрета старых автомобилей
Напомним, ранее идею запрета старых автомобилей выразил комитет по промышленности Госдумы, который разработал рекомендации для решения экологических проблем автотранспорта.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
Соединенные Штаты ищут поводы для выхода из договора СНВ-3
В Вашингтоне не исключают вариант, при котором Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлен.
Обновлено в 03:29
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
Энергетика
Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа
Власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" сейчас платит за транспортировку газа через территорию страны, и заявили, что будут стремиться повысить ее после истечения нынешнего контракта.
Обновлено в 05:48
Политика
Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Баскетбол
Бывший форвард «Голден Стэйт» Жеребко перешёл в «Химки»
БК "Химки" объявил о переходе очередного звёздного новичка. Состав клуба пополнил шведский форвард Юнас Жеребко.
Обновлено в 07:29
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана обострение отношений с Индией
Главы МИД России и Пакистана обсудили ситуацию, сложившуюся в Южной Азии на фоне обострения отношений последнего с Индией из-за решения Нью-Дели по Кашмиру.
Обновлено в 07:16