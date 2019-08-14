Политика

Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17Газета.Ru 07:04

Служба безопасности Украины передала Нидерландам, возглавляющим Совместную следственную группу, материалы уголовного дела по крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года. Переданная информация касается четырех подозреваемых: троих россиян и украинского гражданина.
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Украина передала на Запад материалы по гибели «Боинга» над Донбассом

URA.Ru05:42

Украина завершила передачу Нидерландам дела MH17

РБК07:32

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17

РИА Новости04:29

Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17

Газета.Ru07:04

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

RT на русском04:48

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Известия06:12

Украина передала Нидерландам материалы дела по сбитому «Боингу» MH17

Lenta.ru04:17
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Происшествия

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Религия

Православные пензенцы отмечают Медовый Спас

Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.
Обновлено в 07:38
Технологии

Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке российского ПО

Mail.ru Group и Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения российского холдинга на смартфоны китайской компании, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 07:31
Политика

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 10:07
Интернет

Facebook признал прослушивание голосовых сообщений пользователей

Компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 04:25
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Путешествия

Туристический поток в Крым резко вырос благодаря Керченскому мосту

Летом 2019 года туроператорский сегмент впервые за несколько лет существенно увеличил свою долю в общем потоке туристов в Крым.
Обновлено в 07:17
Футбол

Джано: «Я хочу быть лидером „Спартака“»

Обновлено в 06:43
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию

Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
Обновлено в 07:58
Авто

Концепт Acura Type S предсказал облик следующего седана TLX

Японский автопроизводитель анонсировал дебют нового Acura Type S, который будет представлен пока в виде концепта, демонстрирующего дизайн будущих моделей марки.
Обновлено в 00:59
Политика

Трамп подсчитал свои убытки из-за президентства

Президент США Дональд Трамп утверждает, что потерял до 5 млрд долларов в результате избрания главой государства.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:43
Политика

В Кремле назвали перебором новые правила общения ученых с иностранцами

В Кремле считают, что предписания Минобрнауки, которые ужесточают контроль над контактами российских ученых с зарубежными коллегами, «выглядят как перебор».
Обновлено в 07:18
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО первого обвиняемого в беспорядках 27 июля

Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США

Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Авто

Минпромторг выступил против запрета старых автомобилей

Напомним, ранее идею запрета старых автомобилей выразил комитет по промышленности Госдумы, который разработал рекомендации для решения экологических проблем автотранспорта.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

Обновлено в 07:35
Кино

Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие

Соединенные Штаты ищут поводы для выхода из договора СНВ-3

В Вашингтоне не исключают вариант, при котором Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлен.
Обновлено в 03:29
Авто

Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave

Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
Энергетика

Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа

Власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" сейчас платит за транспортировку газа через территорию страны, и заявили, что будут стремиться повысить ее после истечения нынешнего контракта.
Обновлено в 05:48
Политика

Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика

В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Баскетбол

Бывший форвард «Голден Стэйт» Жеребко перешёл в «Химки»

БК "Химки" объявил о переходе очередного звёздного новичка. Состав клуба пополнил шведский форвард Юнас Жеребко.
Обновлено в 07:29
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана обострение отношений с Индией

Главы МИД России и Пакистана обсудили ситуацию, сложившуюся в Южной Азии на фоне обострения отношений последнего с Индией из-за решения Нью-Дели по Кашмиру.
Обновлено в 07:16
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