Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17Известия 06:12
Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом в среду, 14 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Украинские новости».
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Политика
В Сирии нашелся пропавший российский активист
Лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова, пропавшего в Сирии, нашли живым.
Обновлено в 05:30
Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сбили над Донецком ударный беспилотник силовиков
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили над западной окраиной Донецка ударный беспилотник украинских силовиков, заявили в среду журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено в 06:23
Авто
В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин
Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 06:07
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Трутнев предложил наказать Росрыболовство за невыполнение поручений
Полномочный представитель президента России в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев призвал наказать руководство Росрыболовства за невыполнение поручения Владимира Путина.
Обновлено в 06:27
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Обновлено в 01:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Политика
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 05:27
Происшествия
Силовики пришли с обыском в офис НКО «Правовая инициатива»
В офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации «Правовая инициатива», пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Известный болельщик «Спартака» впал в кому после ДТП
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах фанатов футбола как Алексей "Бахыт", впал в кому после того, как попал в ДТП.
Обновлено в 02:15
Политика
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала.
Обновлено в 05:22
Общество
В России снизилось количество зарегистрированных браков
Количество регистраций браков в ЗАГСе за первую половину 2019 года снизилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Политика
Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга
Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
Обновлено в 05:05
Здоровье
Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина
Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Названы сроки начала ремонта и восстановления аппарата «Лошарик»
Для ремонта глубоководного аппарата планируют задействовать мощности Центра судоремонта «Звёздочка».
Обновлено в 01:37
Футбол
Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Политика
Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман
Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.
Обновлено в 05:17
Кино
Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
Обновлено в 06:23
Происшествия
«Стрелок из Крайстчерча» написал письмо о «грядущем великом конфликте»
Власти Новой Зеландии подтвердили факт отправки письма Брентоном Таррантом, обвиняемым в убийстве 51 человека в мечетях города Крайстчерч, об этом 14 августа сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Общество
Пострадать от наводнения в Хабаровском крае может 18,5 тыс. человек
Обновлено вчера в 21:23
Интернет
Яндекс.деньги появятся в WhatsApp
Пользователи популярного сервиса Яндекс.деньги получат возможность обратиться в техническую поддержку через WhatsApp.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В России мужчина заложил в ломбард арендованный Mercedes
Обновлено в 06:03