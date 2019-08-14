Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела о крушении МН17Life.ru 08:52

Киев передал Нидерландам материалы уголовного дела относительно крушения самолёта Boeing в Донбассе в 2014 году. Они касаются трёх россиян и украинца, которых в Незалежной считают подозреваемыми в причастности к трагедии. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на СБУ.
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Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17

Газета.Ru07:04

Украина завершила передачу Нидерландам дела MH17

РБК07:32

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Известия06:12

Украина передала на Запад материалы по гибели «Боинга» над Донбассом

URA.Ru05:42

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

RT на русском04:48

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17

РИА Новости04:29

Украина передала Нидерландам материалы дела по сбитому «Боингу» MH17

Lenta.ru04:17
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Политика

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Уточняется, что супруги прибыли на Ибицу на частном самолете, их сопровождали несколько охранников.
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Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов Семье певицы пришлось продать часть особняка, чтобы рассчитаться с "Русфондом".
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Подрядчики расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, которые принадлежат компании.
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Склонность есть траву домашние кошки унаследовали от далёких предков

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Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
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Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
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Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
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Рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале, сообщила в среду Государственная служба статистики.
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