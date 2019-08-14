Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела о крушении МН17Life.ru 08:52
Киев передал Нидерландам материалы уголовного дела относительно крушения самолёта Boeing в Донбассе в 2014 году. Они касаются трёх россиян и украинца, которых в Незалежной считают подозреваемыми в причастности к трагедии. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на СБУ.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Политика
В России ответили на слова британского постпреда о Крыме
Российские политики и общественные деятели прокомментировали слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасной" жизни украинцев в Крыму.
Обновлено в 12:20
Политика
США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге
Вашингтон призывает Пекин отказаться от жёсткого подавления протестов в Гонконге и признать право жителей на автономию, говорится в заявлении Комитета по международным делам палаты представителей США.
Обновлено в 12:38
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Общество
В Кузбассе туристку из США оштрафовали на две тысячи рублей
Обновлено в 08:54
Политика
В Крыму отразили массированную хакерскую атаку на госпорталы региона
В Крыму отразили массированную хакерскую атаку, которая могла ограничить доступ к порталам государственных органов власти, сообщил глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.
Обновлено в 10:17
Происшествия
При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли
В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
Обновлено в 11:33
Футбол
С «Тюмени» снимут 6 очков за неисполнение решения CAS
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что с «Тюмени» будет снято шесть очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед бывшими игроками команды — Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.
Обновлено в 12:26
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри тайно отдохнули на Ибице с сыном
Уточняется, что супруги прибыли на Ибицу на частном самолете, их сопровождали несколько охранников.
Обновлено в 11:30
Технологии
Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году
Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов
Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов Семье певицы пришлось продать часть особняка, чтобы рассчитаться с "Русфондом".
Обновлено в 09:58
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Незарегистрированный кандидат Янкаускас арестован в третий раз
Зюзинский районный суд арестовал на девять суток муниципального депутата, незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщило издание «МБХ медиа».
Обновлено в 10:13
Экономика
Сбербанк во II квартале направил почти 20 млрд рублей на инновации и техническое развитие
Как отмечается в документе, в Сбербанке создано девять инновационных лабораторий, в ключевые задачи которых входит осуществление постоянного мониторинга новых технологий, внедрение инновационных решений в продукты и услуги банка, проведение прикладных научных исследований совместно с национальными университетами и научными центрами.
Обновлено в 12:10
Политика
Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе
Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:45
Интернет
Huawei и «Яндекс» разработают альтернативу Google Maps
Компания Huawei создает картографический сервис, который сможет заменить Google Maps в ее смартфонах, сообщает издание China Daily со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:22
Интернет
Facebook призналась в прослушке голосовых сообщений пользователей
Подрядчики расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, которые принадлежат компании.
Обновлено вчера в 20:35
Наука
Склонность есть траву домашние кошки унаследовали от далёких предков
Обновлено 12 августа в 03:30
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.
Обновлено в 12:10
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Спорт
Костюченко вернулась из Белоруссии в сборную России, но будет выступать в лыжных гонках
Биатлонистка Инна Костюченко вернулась в сборную России из Белоруссии и решила выступать в лыжных гонках.
Обновлено в 12:26
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Общество
В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО
Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Долговой рынок США подает сигналы бедствия
Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии.
Обновлено в 09:15
Кино
Кейт Бланшетт планирует завершить свою карьеру в кино
Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою кинокарьеру. Об этом 13 августа сообщил портал Vulture.
Обновлено в 08:21
Экономика
Рост ВВП Украины во II квартале ускорился до 4,6%
Рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале, сообщила в среду Государственная служба статистики.
Обновлено в 11:47