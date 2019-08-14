Киев передал Нидерландам материалы уголовного дела относительно крушения самолёта Boeing в Донбассе в 2014 году. Они касаются трёх россиян и украинца, которых в Незалежной считают подозреваемыми в причастности к трагедии. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на СБУ.

Политика В России ответили на слова британского постпреда о Крыме Российские политики и общественные деятели прокомментировали слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасной" жизни украинцев в Крыму.

Политика США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге Вашингтон призывает Пекин отказаться от жёсткого подавления протестов в Гонконге и признать право жителей на автономию, говорится в заявлении Комитета по международным делам палаты представителей США.

Финансы Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика В Крыму отразили массированную хакерскую атаку на госпорталы региона В Крыму отразили массированную хакерскую атаку, которая могла ограничить доступ к порталам государственных органов власти, сообщил глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

Происшествия При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.

Футбол С «Тюмени» снимут 6 очков за неисполнение решения CAS Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что с «Тюмени» будет снято шесть очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед бывшими игроками команды — Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Технологии Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.

Шоу-бизнес Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов Семье певицы пришлось продать часть особняка, чтобы рассчитаться с "Русфондом".

Футбол Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо» Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.

Происшествия Незарегистрированный кандидат Янкаускас арестован в третий раз Зюзинский районный суд арестовал на девять суток муниципального депутата, незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщило издание «МБХ медиа».

Экономика Сбербанк во II квартале направил почти 20 млрд рублей на инновации и техническое развитие Как отмечается в документе, в Сбербанке создано девять инновационных лабораторий, в ключевые задачи которых входит осуществление постоянного мониторинга новых технологий, внедрение инновационных решений в продукты и услуги банка, проведение прикладных научных исследований совместно с национальными университетами и научными центрами.

Политика Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.

Интернет Huawei и «Яндекс» разработают альтернативу Google Maps Компания Huawei создает картографический сервис, который сможет заменить Google Maps в ее смартфонах, сообщает издание China Daily со ссылкой на собственные источники.

Интернет Facebook призналась в прослушке голосовых сообщений пользователей Подрядчики расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, которые принадлежат компании.

Армия и оружие В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.

Спорт Костюченко вернулась из Белоруссии в сборную России, но будет выступать в лыжных гонках Биатлонистка Инна Костюченко вернулась в сборную России из Белоруссии и решила выступать в лыжных гонках.

Футбол Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном» Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.

Общество В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.

Экономика Долговой рынок США подает сигналы бедствия Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии.

Кино Кейт Бланшетт планирует завершить свою карьеру в кино Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою кинокарьеру. Об этом 13 августа сообщил портал Vulture.