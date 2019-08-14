Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела о крушении МН17Life.ru 08:52
Киев передал Нидерландам материалы уголовного дела относительно крушения самолёта Boeing в Донбассе в 2014 году. Они касаются трёх россиян и украинца, которых в Незалежной считают подозреваемыми в причастности к трагедии. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на СБУ.
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Политика
Путин встал на колено перед юной балериной
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Долговой рынок США подает сигналы бедствия
Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии.
Обновлено в 09:15
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Бывшему руководителю Татфондбанка продлили домашний арест на полгода
Вахитовский суд Казани продлил до 14 января 2020 года домашний арест бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину.
Обновлено в 08:25
Театры
Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев
Художественный руководитель санкт-петербургского Кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Экономика
Росстат во второй раз за три недели зафиксировал дефляцию
На предыдущей неделе отмечалась нулевая инфляция, с 23 по 29 июля была дефляция 0,1%. Дефляция фиксируется второй раз за три недели, до этого Росстат фиксировал ее только в начале сентября 2017 года.
Обновлено в 09:33
Энергетика
Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа
Польша хочет добиться значительного увеличения расценок на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа", заявил журналистам в среду уполномоченный правительства этой страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 10:11
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено в 11:11
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:15
Здоровье
В Волгограде онкобольной получил лекарства в суде
Прокуратура помогла инвалиду второй группы получить жизненно необходимое лекарство.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Сала отравился угарным газом перед крушением самолета
Аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот самолета Дэвид Ибботсон отравились угарным газом перед крушением самолета, в котором они находились.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.
Обновлено в 08:55
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Бузова извинилась, но отказалась удалить шутку про блокадницу
Бузова принесла извинения тем согражданам, кого ее шутка могла оскорбить, отметив, что высмеивала только лишь себя саму.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В Подмосковье один человек погиб в крупном ДТП
Пять машин столкнулись в Подольском городском округе Подмосковья, один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Обновлено в 10:29
Авто
Новый кроссовер Kia Mohave появится в России в 2020 году
В России Kia Mohave второго поколения появится в 2020 году.
Обновлено в 09:56
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Обновлено в 09:15
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Технологии
Merlion и «Ред софт» стали партнерами
Благодаря сотрудничеству с Merlion «Ред софт» рассчитывает укрепить свои позиции на российском рынке цифровых технологий за счет продвижения своих продуктов через канал дистрибьютора.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами
В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 04:44
Происшествия
Пресненский суд арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова
Пресненский суд Москвы арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова, обвиняемого в многократном нарушении порядка проведения публичной акции.
Обновлено в 10:30