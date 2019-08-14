Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела о крушении МН17Life.ru 08:52

Киев передал Нидерландам материалы уголовного дела относительно крушения самолёта Boeing в Донбассе в 2014 году. Они касаются трёх россиян и украинца, которых в Незалежной считают подозреваемыми в причастности к трагедии. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на СБУ.
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Украина передала на Запад материалы по гибели «Боинга» над Донбассом

URA.Ru05:42

Украина завершила передачу Нидерландам дела MH17

РБК07:32

Украина передала Нидерландам материалы дела по сбитому «Боингу» MH17

Lenta.ru04:17

Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17

Газета.Ru07:04

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

RT на русском04:48

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17

РИА Новости04:29

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Известия06:12
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Политика

Путин встал на колено перед юной балериной

Обновлено вчера в 15:57
Экономика

Долговой рынок США подает сигналы бедствия

Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии.
Обновлено в 09:15
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Общество

Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:44
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Бывшему руководителю Татфондбанка продлили домашний арест на полгода

Вахитовский суд Казани продлил до 14 января 2020 года домашний арест бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину.
Обновлено в 08:25
Театры

Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев

Художественный руководитель санкт-петербургского Кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Экономика

Росстат во второй раз за три недели зафиксировал дефляцию

На предыдущей неделе отмечалась нулевая инфляция, с 23 по 29 июля была дефляция 0,1%. Дефляция фиксируется второй раз за три недели, до этого Росстат фиксировал ее только в начале сентября 2017 года.
Обновлено в 09:33
Энергетика

Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа

Польша хочет добиться значительного увеличения расценок на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа", заявил журналистам в среду уполномоченный правительства этой страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 10:11
Космос

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Обновлено в 11:11
Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:15
Здоровье

В Волгограде онкобольной получил лекарства в суде

Прокуратура помогла инвалиду второй группы получить жизненно необходимое лекарство.
Обновлено в 03:27
Общество

Синоптики пообещали 34-градусную жару в регионах Центральной России

Обновлено в 11:04
Происшествия

Сала отравился угарным газом перед крушением самолета

Аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот самолета Дэвид Ибботсон отравились угарным газом перед крушением самолета, в котором они находились.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.
Обновлено в 08:55
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес

Бузова извинилась, но отказалась удалить шутку про блокадницу

Бузова принесла извинения тем согражданам, кого ее шутка могла оскорбить, отметив, что высмеивала только лишь себя саму.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Экономика

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров

Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Происшествия

В Подмосковье один человек погиб в крупном ДТП

Пять машин столкнулись в Подольском городском округе Подмосковья, один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Обновлено в 10:29
Авто

Новый кроссовер Kia Mohave появится в России в 2020 году

В России Kia Mohave второго поколения появится в 2020 году.
Обновлено в 09:56
Футбол

Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Обновлено в 09:15
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Технологии

Merlion и «Ред софт» стали партнерами

Благодаря сотрудничеству с Merlion «Ред софт» рассчитывает укрепить свои позиции на российском рынке цифровых технологий за счет продвижения своих продуктов через канал дистрибьютора.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами

В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено в 04:44
Происшествия

Пресненский суд арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова

Пресненский суд Москвы арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова, обвиняемого в многократном нарушении порядка проведения публичной акции.
Обновлено в 10:30
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Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
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