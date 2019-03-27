Политика
Украина перед выборами: Зеленский лидирует в опросахМИР 24 вчера в 07:53
Шоумен Владимир Зеленский удерживает первое место в предвыборном рейтинге на Украине, передает «МИР 24». Согласно данным социологического опроса, Зеленского готовы поддержать чуть больше 29% опрошенных.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США
Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Обновлено в 15:11
Единоборства
Усик отказался от пояса WBA и боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, являющийся единственным обладателем чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности, объявил об отказе от пояса WBA и боя с Денисом Лебедевым.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Футбол
Сын Киркорова прошел отбор в академию «Барселоны»
Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел отбор в футбольную академию "Барселоны", которая находится в Москве.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Кети Топурия рассказала о причинах расставания с Гуфом
Еще в конце прошлого года стало известно о расставании певицы Кети Топурия и репера Гуфа.
Обновлено в 14:56
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Сети появилось видео унесенного ветром турка
В Турции мужчину унесло штормовым ветром, когда он ухватился за основание пляжного зонта. Инцидент произошел в городе Османие на юге страны.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Авто
Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17
Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Судья из Ставрополя лишился своего статуса после видео с голой девушкой
Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, тем самым лишив его как судейского статуса, так и профессиональных привилегий, которые остаются даже за судьями в отставке.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено в 13:52
Культура
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Общество
В Москве стартовали публичные слушания по проектам реновации
В Москве стартовали публичные слушания по программе реновации. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Москомархитектуры.
Обновлено в 08:23
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Обновлено в 13:00
Наука
Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков
По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено вчера в 06:36
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Футбол
Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин объявил о завершении выступлений за национальную команду. Об этом 28 марта сообщает Fox Sports.
Обновлено в 15:27
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Происшествия
ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина
Обновлено в 09:51
Общество
Казанская учительница выложила фото в купальнике в поддержку барнаульской коллеги
Обновлено в 05:14
Музыка
Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии
Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.
Обновлено в 14:19