Политика

Украина перед выборами: Зеленский лидирует в опросахМИР 24 вчера в 07:53

Шоумен Владимир Зеленский удерживает первое место в предвыборном рейтинге на Украине, передает «МИР 24». Согласно данным социологического опроса, Зеленского готовы поддержать чуть больше 29% опрошенных.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Социологи назвали долю уверенных в победе Зеленского на выборах украинцев

РБКвчера в 09:21

Стала известна доля готовой проголосовать за Зеленского молодежи

Известиявчера в 16:19

Рейтинг Зеленского среди молодежи приблизился к 40%

РИА Новостивчера в 14:56

Почти треть граждан Украины уверена в победе Зеленского на выборах

REGNUMвчера в 10:17

На Украине обнародован опрос, по которому рейтинг Порошенко в два раза выше, чем Тимошенко

ТАССвчера в 10:12

В победе Зеленского уверены почти 30% украинцев

Rambler News Serviceвчера в 09:40

Зеленский добился популярности у молодежи Украины

Взгляд.рувчера в 16:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США

Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Мосгорсуд выпустил из СИЗО фигуранта дела братьев Магомедовых

Обновлено в 11:40
Хоккей

ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции

Обновлено в 15:11
Единоборства

Усик отказался от пояса WBA и боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, являющийся единственным обладателем чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности, объявил об отказе от пояса WBA и боя с Денисом Лебедевым.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Футбол

Сын Киркорова прошел отбор в академию «Барселоны»

Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел отбор в футбольную академию "Барселоны", которая находится в Москве.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Кети Топурия рассказала о причинах расставания с Гуфом

Еще в конце прошлого года стало известно о расставании певицы Кети Топурия и репера Гуфа.
Обновлено в 14:56
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Сети появилось видео унесенного ветром турка

В Турции мужчину унесло штормовым ветром, когда он ухватился за основание пляжного зонта. Инцидент произошел в городе Османие на юге страны.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Политика

Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым

По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Авто

Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей

Обновлено вчера в 07:36
Политика

Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17

Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Судья из Ставрополя лишился своего статуса после видео с голой девушкой

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, тем самым лишив его как судейского статуса, так и профессиональных привилегий, которые остаются даже за судьями в отставке.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Общество

Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

Обновлено в 13:52
Культура

Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Общество

В Москве стартовали публичные слушания по проектам реновации

В Москве стартовали публичные слушания по программе реновации. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Москомархитектуры.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Ирина Аманти встала на защиту экс-возлюбленного Юлии Началовой

Обновлено в 09:05
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп

Обновлено в 13:00
Наука

Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков

По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено вчера в 06:36
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Футбол

Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин объявил о завершении выступлений за национальную команду. Об этом 28 марта сообщает Fox Sports.
Обновлено в 15:27
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Обновлено в 09:21
Происшествия

ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина

Обновлено в 09:51
Общество

Казанская учительница выложила фото в купальнике в поддержку барнаульской коллеги

Обновлено в 05:14
Музыка

Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии

Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.
Обновлено в 14:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное