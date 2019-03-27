Украина перед выборами: Зеленский лидирует в опросахМИР 24 вчера в 07:53

Шоумен Владимир Зеленский удерживает первое место в предвыборном рейтинге на Украине, передает «МИР 24». Согласно данным социологического опроса, Зеленского готовы поддержать чуть больше 29% опрошенных.

Украина перед выборами: Зеленский лидирует в опросах

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