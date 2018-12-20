Армия и оружие
Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей
Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морейРИА Новости13:57
Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области.
РИА Новости13:57
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Также с применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в том числе подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей.
— Петр Порошенко, президент УкраиныКомсомольская правда 15:28
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Армия и оружие
Небензя прокомментировал заявление о выводе войск США из Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление о выводе войск США из Сирии.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ
В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником
Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур в Казахстане, сообщают российские информагентства со ссылкой на Минобороны.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
Военные Израиля начали разрушение тоннелей «Хезболлы»
Армия Израиля начала разрушение тоннелей шиитского движения «Хезболла» на израильско-ливанской границе, 20 декабря передает агентство Associated Press.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Патрульный корабль «Василий Быков» вошёл в состав Черноморского флота
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошёл в состав Черноморского флота.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Черноморский флот подготовил план действий в случае провокаций
"Разработан план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, по защите и охране государственной границы в границах Республики Крым", - заявил врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковник Тимур Рязанов.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Лукашевич: покровительство США способствовало созданию армии Косово
"Безответственное покровительство со стороны США и Евросоюза способствовало принятию Приштиной решения о создании армии Косово в обход международно-правовых обязательств", - отметил Лукашевич.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
«Калашников» начал поставки автомата АК-12 для Минобороны
Концерн "Калашников" начал поставки военным автоматов АК-12 в рамках государственного оборонного заказа, сообщает в четверг портал "Калашников медиа".
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Китай испытал новую ракету для подлодок
Отмечается, что твердотопливная Julong-3, которая является морским аналогом китайской межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования DF-41.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Летчики ЮВО провели в небе над Арменией бои с самолетами «противника»
Летчики оперативно-тактической авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, провели воздушные бои и уничтожили самолеты условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Bloomberg: Турция предлагала США исследовать российские С-400
Турция предлагала американским техническим экспертам провести исследование российских комплексов С-400, когда Анкара закупит их у Москвы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном
В подкалиберном снаряде «Свинец-1» установлен карбид-вольфрамный сердечник. При этом «сердце» боеприпаса «Свинец-2» имеет урановый сплав.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Северный флот укрепят глобальной системой управления
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
В ДНР заявили, что перемирие в Донбассе нарушается ежедневно
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппарата, нарушений воздушного пространства РФ не допущено, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 17:44