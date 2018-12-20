Также с применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в том числе подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей.

Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей

Армия и оружие Армия и оружие Небензя прокомментировал заявление о выводе войск США из Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление о выводе войск США из Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.

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