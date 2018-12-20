Армия и оружие

Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю
РБК
14:42

Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте главы государства. По его словам, с момента введения военного положения оборона страны была «максимально укреплена».
РБК14:42
Петр Порошенко
Также с применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в том числе подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей.
— Петр Порошенко, президент УкраиныКомсомольская правда 15:28

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