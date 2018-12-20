Армия и оружие
Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям
Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морямИзвестия14:15
Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.
Известия14:15
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Также с применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в том числе подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей.
— Петр Порошенко, президент УкраиныКомсомольская правда 15:28
с чего всё началось
«Также с применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в том числе подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей», — приводит слова политика его пресс-служба.Известия14:15
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