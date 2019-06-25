Политика
Украина отзывает своего посла при Совете ЕвропыЭхо Москвы 09:31
Украина выступает против решения вернуть к работе в Парламентской ассамблее совета Европы Россию. В знак протеста украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.
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Политика
Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии
Обновлено в 17:59
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Политика
Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили
Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".
Обновлено в 16:51
Общество
Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей
Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
Обновлено вчера в 14:18
Футбол
Томас Цорн: «Глушакову заплатили меньше 100 миллионов»
Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
Обновлено в 17:00
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Политика
МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Здоровье
Дмитрий Медведев намерен улучшить демографическую ситуацию в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается улучшить демографическую ситуацию в стране.
Обновлено в 10:58
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Экономика
Курс грузинской валюты упал до исторического минимума
Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты, который составил 2,82 лари за $1.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Грабитель подмешивал своим жертвам наркотик в Испании
Испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры.
Обновлено в 12:19
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие
США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
В документе говорилось, что США затягивают расформирование лагеря беженцев Рукбан и "вместо действенных шагов по спасению жителей пытаются объяснить бедственное положение сирийских граждан, якобы имеющимися препятствиями в доставке гуманитарной помощи в лагерь".
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе
Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе", - сказал Бакин.
Обновлено в 15:57
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Общество
Бари Алибасов заработал на своей болезни более двух миллионов рублей
Согласно предварительным подсчетам, на истории с отравлением Алибасов успел заработать порядка двух миллионов рублей.
Обновлено в 05:00
Экономика
Российские банки в мае сократили выдачу ипотечных кредитов на 31%
Банки в мае 2019 года выдали ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 218,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:30
Политика
Замгубернатора Мурманской области уволили после прямой линии Путина
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего зама Инну Погребняк после того, как во время прямой линии Владимира Путина прозвучала информация о низких зарплатах врачей в регионе.
Обновлено вчера в 04:52
Космос
Астероид внушительных размеров приблизится к Земле 27 июня
Обновлено в 13:28
Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых
Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Военные России прибыли в Венесуэлу для планового обслуживания техники
Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для планового техобслуживания поставленной ранее техники.
Обновлено в 04:09
Космос
Аномальный выброс метана на Марсе закончился
Содержание метана в атмосфере в районе марсианского кратера Гейла по данным с марсохода «Кьюриосити» упало с аномально высоких до фоновых значений — c 21 ppb (частей на миллиард) до уровня менее 1 ppb, сообщается на сайте миссии.
Обновлено в 15:31