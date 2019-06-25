Украина отзывает своего посла при Совете ЕвропыЭхо Москвы 09:31

Украина выступает против решения вернуть к работе в Парламентской ассамблее совета Европы Россию. В знак протеста украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.

Украина отзывает своего посла при Совете Европы

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