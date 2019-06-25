Украина отзывает посла при Совете Европы после возвращения РФ в ПАСЕКомсомольская правда 10:22

Украина отзывает своего посла при Совете Европы с целью проведения консультаций. Решение было принято после того, как члены Парламентской ассамблеи ЕС восстановили Россию в полномочиях и вернули ей право голоса.

Украина отзывает посла при Совете Европы после возвращения РФ в ПАСЕ

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