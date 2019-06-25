Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после возвращения РФ в ПАСЕКомсомольская правда 10:22
Украина отзывает своего посла при Совете Европы с целью проведения консультаций. Решение было принято после того, как члены Парламентской ассамблеи ЕС восстановили Россию в полномочиях и вернули ей право голоса.
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Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено в 14:53
Спорт
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр
Обновлено в 12:16
Футбол
«Милан» запросил у «Лиона» информацию о трансфере Фекира
По информации France Football, «Милан» запросил информацию о возможном трансфере 25-летнего футболиста.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Путешествия
Байкал оградят от российских туристов
Обновлено в 11:29
Футбол
Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»
Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прокомментировал покупку клубом полузащитника "Севильи" Квинси Промеса.
Обновлено в 14:24
Общество
В Гидрометцентре перечислили самые жаркие дни лета
Обновлено в 01:09
Политика
В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры
В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры, а проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича.
Обновлено в 15:24
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Политика
Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном
Глава Нацгвардии Украины инициировал проведение служебного расследования Национальная гвардия Украины проведет расследование по факту использования выпускниками Академии нацгвардии песни Олега Газманова "Офицеры" на выпускном вечере, пишет "Взгляд" со ссылкой на заявление МВД Украины.
Обновлено в 08:56
Политика
Перечислены поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Возвращение России ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии.
Обновлено в 14:24
Здоровье
Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Футбол
СМИ: полузащитник «Сент-Этьена» Хазри отклонил предложение «Краснодара»
Полузащитник французского футбольного клуба "Сент-Этьен" Вахби Хазри отказался переходить в "Краснодар", сообщает France Football.
Обновлено в 14:40
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Хоккей
Сергей Зубов включен в Зал славы в Торонто
Бывший российский защитник Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто, сообщает официальный Твиттер организации.
Обновлено в 15:09
Политика
Россия не будет исполнять решение трибунала ООН по украинским морякам
Полномочия Международного трибунала ООН по морскому праву не распространяются на ситуацию с украинскими моряками, которые были задержаны за незаконное проникновение в территориальные воды России во время провокации в Керченском проливе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 25 июня.
Обновлено в 06:56
Футбол
Агент Лукаку: «„Интер“ пытается подписать Ромелу»
Обновлено в 13:46
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:17
Театры
В Минкультуры прокомментировали ситуацию в МХАТе имени Горького
В Министерстве культуры прокомментировали обращение нескольких артистов МХАТа имени Горького с просьбой вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почётную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику.
Обновлено в 07:26
Общество
В Госдуму внесли законопроект о списании долгов за ЖКХ
В Госдуму внесли законопроект о списании задолженностей по ЖКХ с истекшим сроком давности, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на одного из авторов инициативы Сергея Леонова.
Обновлено в 13:25