Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по РоссииRT на русском 09:26
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
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Футбол
«Тоттенхэм» предлагает «Лиону» за Ндомбеле 62 млн евро плюс бонусы
По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб может купить 22-летнего француза за 62 миллиона евро плюс бонусы.
Обновлено в 16:18
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ государства
Права РФ единогласно поддержали 12 стран, большинством голосов высказали мнение делегации еще 11 государств.
Обновлено в 13:26
Политика
Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии
Обновлено в 17:59
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиенты Сбербанка теперь могут осуществлять денежные переводы с кредитных карт на дебетовые, операция доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн».
Обновлено в 03:21
Общество
ООН: около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году
Около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.
Обновлено в 19:44
Политика
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено в 14:05
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено в 14:53
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
В коалиции Саудовской Аравии заявили о сбитом беспилотнике хуситов
Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении беспилотника, запущенного йеменскими хуситами из мятежного движения "Ансар Алла", который был перехвачен.
Обновлено в 19:29
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками
"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Гаджеты
Huawei запустила выгодную акцию, чтобы повысить интерес к Honor 20
Недавно Huawei запустила специальное предложение, в рамках которого пользователь может получить назад деньги за смартфон, если на нем перестанут работать сервисы от Facebook и Google.
Обновлено в 14:18
Технологии
На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете
"Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными", - отметила директор ФИПИ Оксана Решетникова.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты
Известный в Кировской области своими социальными экспериментами 21-летний Николай Дубравин, сын экс-депутат и сам депутат города Слободского, рискует оказаться в колонии после очередного перформанса, в ходе которого он бросил под ноги полицейским муляж гранаты.
Обновлено в 09:49
Авто
Рассекречен двигатель нового Ford Bronco
Согласно новой утечке информации, предстоящий Ford Bronco предположительно использует 2,3-литровый двигатель, вероятно, это тот же, что и Ford Ranger.
Обновлено в 12:22
Кино
Трагедия «Курска» в фильме Томаса Винтерберга
Трагедия «Курска» в фильме Томаса Винтерберга В прокат выходит фильм Томаса Винтерберга «Курск», посвященный истории катастрофы российской атомной подводной лодки, затонувшей в Баренцевом море 12 августа 2000 года.
Обновлено в 18:06
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о запуске «Мегафоном» сети выдачи заказов
«Мегафон» запускает проект по установке постаматов и пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.
Обновлено в 19:53
Общество
Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей
Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Общество
Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
Всеобщая забастовка профсоюзов в знак протеста против массовых увольнений проходит во вторник в Уругвае и уже привела к частичной парализации жизни страны.
Обновлено в 18:20
Здоровье
Названа смертельная опасность многоквартирных домов
Ученые Литовского университета медицинских наук пришли к выводу, что загрязнение воздуха и проживание в многоквартирных домах могут повышать риск болезней сердца, инсульта и диабета 2-го типа.
Обновлено в 12:31
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие
Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше плана
Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше плана: прошли успешные испытания.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31
Политика
Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51