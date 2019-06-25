Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по РоссииRT на русском 09:26

с чего всё началось

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

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