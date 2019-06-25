Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по РоссииRT на русском 09:26
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
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с чего всё началось
«Из лидера по усилиям для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем никакого»,— написал у себя на странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Коммерсантъ10:17
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Авто
В IIHS назвали самые опасные системы помощи водителям
На деле же Tesla Autopilot указывает водителю держать руки на руле и не отвлекаться от дороги, поскольку этот комплекс пока еще не стал полноценным автопилотом.
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Политика
Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики
Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Политика
Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ
Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.
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Ольга Бузова предложила Глушакову работу оператором
Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий в Инстаграме под постом экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова о поиске работы.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Обновлено в 06:00
Происшествия
Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице
В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
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Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской
Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Политика
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Общество
Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах
Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 10:40
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Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которого они обсудили сотрудничество двух стран.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Экономика
«Аэрофлот» направит на дивиденды 50% чистой прибыли
В 2018 г. "Аэрофлот" снизил чистую прибыль в четыре раза – до 5,7 млрд руб. Как объяснил на собрании акционеров гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, падение прибыли вызвано резким подорожанием авиакеросина и девальвацией рубля.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу
Обновлено вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем
Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Транспорт
Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера
Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
В Белгороде почтили память воинов-освободителей
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис
Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Кино
Вин Дизель объявил о съемках «Форсажа 9»
Американский актёр Вин Дизель анонсировал продолжение «Форсаж 9». В Instagram он рассказал, как прошел первый съемочный день.
Обновлено в 10:43
Политика
Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса
Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Политика
Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.
Обновлено в 08:15
Общество
Генерал ФСБ Дорофеев засекретил свою недвижимость в Росреестре
Как отмечает издание, изменения в Росреестре совпали по времени с выходом совместного расследования «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл» и Baza о недвижимости Дорофеева и семьи его помощника, подполковника ФСБ Марата Медоева.
Обновлено в 06:43