Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по РоссииRT на русском 09:26

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
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с чего всё началось
«Из лидера по усилиям для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем никакого»,— написал у себя на странице в Facebook
 министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Коммерсантъ10:17

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Украина отзывает посла при Совете Европы из-за возвращения России в ПАСЕ

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РБК09:54
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
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Политика

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Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах

Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.
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Обновлено вчера в 11:32
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Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
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Экономика

«Аэрофлот» направит на дивиденды 50% чистой прибыли

В 2018 г. "Аэрофлот" снизил чистую прибыль в четыре раза – до 5,7 млрд руб. Как объяснил на собрании акционеров гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, падение прибыли вызвано резким подорожанием авиакеросина и девальвацией рубля.
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Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
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Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
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Как отмечает издание, изменения в Росреестре совпали по времени с выходом совместного расследования «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл» и Baza о недвижимости Дорофеева и семьи его помощника, подполковника ФСБ Марата Медоева.
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