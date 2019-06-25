Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по РоссииГазета.Ru 12:00
Украина отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций из-за возвращения России в ПАСЕ. В пользу решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ проголосовали 118 из 190 присутствующих парламентариев, 62 высказались против, еще 10 воздержались.
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Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
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Общество
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Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
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Происшествия
Таксист похитил и изнасиловал пассажирку в Петербурге
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проверяют информацию девушки, которая сообщила, что была похищена и изнасилована местным таксистом.
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Транспорт
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Обновлено в 11:45
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В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки
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В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Футбол
«Краснодар» представил тренировочную форму на новый сезон
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Политика
Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ
Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.
Обновлено в 10:01
Кино
Вин Дизель объявил о старте съемок фильма «Форсаж 9»
Актер и продюсер Вин Дизель опубликовал в Instagram видео, в котором вместе с Мишель Родригез рассказывает о начале съемок следующей части «Форсажа».
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Сын Алибасова прокомментировал слухи о болезни отца
Обновлено в 06:17
Политика
В Минэкономики Грузии прокомментировали падение курса лари
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава не связывает резкое падение курса лари с запретом на авиасообщение со стороны РФ.
Обновлено в 09:35
Авто
Электрокар Lightyear One оснащен солнечной батареей
Для начала, нужно было спроектировать автомобиль так, чтобы разместить достаточное количество составляющих, поглощающих солнечный свет, а во-вторых, улучшить в связи с этим вес модели.
Обновлено в 09:04
Игры
Опубликованы ролики с геймплеем игры-долгостроя Black Mesa
В сеть выложили новые ролики с геймплеем игры Black Mesa, в которых показан мир Зен. Они были опубликованы на YouTube-канале издания IGN.
Обновлено в 06:13
Происшествия
На пенсионерку в Челябинске завели дело из-за комментария «ВКонтакте»
На 59-летнюю жительницу Челябинска завели дело из-за комментария под постом о подрыве здания ФСБ в Архангельске.
Обновлено в 05:56
Экономика
Госдума отвязала внутрироссийские переводы от SWIFT
По данным Центробанка, объем переводов электронных денег, совершенных с использованием электронных средств платежа, составил в 2017 году в России более 1,35 трлн руб. По состоянию на 30 марта 2018 года в перечень операторов электронных денежных средств были включены 93 кредитные организации.
Обновлено в 09:37
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500
Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485).
Обновлено в 09:15
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Футбол
Бузова предложила работу скандальному футболисту Глушакову
Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, недавно покинувший команду, получил предложение о работе от Ольги Бузовой.
Обновлено в 03:33
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Хоккей
Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк
По сообщению журналиста Криса Джонстона, вратарь провёл переговоры с представителями «Пантерз».
Обновлено в 11:54
Здоровье
В курганской колбасе нашли антибиотики
Специалисты Россельхознадзора нашли антибиотики в вареной колбасе местного мясокомбината.В ходе проверки, проведенной в мясоперерабатывающем цехе города Кургана, были найдены антибиотики.
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Армия и оружие
На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран
Обновлено в 07:02