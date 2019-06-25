Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по РоссииГазета.Ru 12:00

Украина отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций из-за возвращения России в ПАСЕ. В пользу решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ проголосовали 118 из 190 присутствующих парламентариев, 62 высказались против, еще 10 воздержались.
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Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России

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Украина отзывает своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

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