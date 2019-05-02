Армия и оружие
Украина отвоевала 24 квадратных километра территории ДонбассаLenta.ru 06:13
За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта. Об этом в ходе итогового брифинга заявил командующий Операцией объединенных сил (ООС) украинской армии Сергей Наев, передает ТАСС. По его словам, ООС не нарушила минские договоренности.
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Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Британии
Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом сообщила канцелярия правительства.
Обновлено вчера в 16:38
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В своем сториз Кудрявцева опубликовала очень трогательное видео с семейной прогулки.
Обновлено в 04:26
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ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
ВСУ ранним утром нанесли минометный удар по окраинам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 05:02
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
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Политика
У России и Украины из общего осталась только граница, заявил Зеленский
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
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Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
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Политика
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Политика
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Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Футбол
Торрес может продолжить карьеру в Мексике
Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», может покинуть клуб спустя год после перехода.
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Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
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Обновлено в 08:57
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане
По меньшей мере 20 человек обратились за медицинской помощью после пожара в общежитии в Нур-Султане в четверг.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Кировской области загорелись пять домов
В деревне Кульма Кировской области загорелись пять частных домов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 09:04
Политика
Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
Обновлено вчера в 05:27
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«Авангард» усилился форвардом «Автомобилиста»
Обновлено в 04:56
Здоровье
Ректор СибГМУ запустила флэшмоб #врачэтозвучитгордо
В своем инстаграм-аккаунте ректор СибГМУ Ольга Кобякова призвала общественность встать «на защиту мундира (белого халата)».
Обновлено в 04:00
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Здоровье
Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники
Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения
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Обновлено в 05:17
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:22
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Гаджеты
Телевизоры Huawei получат встроенный модем 5G
Разговоры о внедрении в телевизоры Huawei модема сотовых сетей пятого поколения подтвердились.
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Общество
В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»
Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено в 08:47
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Общество
«Позор для города»: жесткие задержания на Невском — кому и зачем это могло быть нужно
В сети появилось видео задержания исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и координатора штаба Навального в Санкт-Петербурге Александра Шуршева.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Подростка задержали в Одессе за советскую символику на футболке
Полиция Одессы задержала 15-летнюю девушку, которая пришла на митинг в футболке с советской символикой.
Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский определился с главой администрации
Обновлено вчера в 22:40
Наука
Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления
Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
Обновлено 29 апреля в 08:41