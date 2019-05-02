Армия и оружие
Украина отвоевала 24 квадратных километра территории ДонбассаLenta.ru 06:13
За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта. Об этом в ходе итогового брифинга заявил командующий Операцией объединенных сил (ООС) украинской армии Сергей Наев, передает ТАСС. По его словам, ООС не нарушила минские договоренности.
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Происшествия
Первомайские аресты в Санкт-Петербурге вступили в силу
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия
Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.
Обновлено в 00:35
Политика
В Раде назвали тех, кто должен ответить за одесскую трагедию
Ответственность за трагедию 2014 года в Одессе лежит на полицейских и политиках, которые в этот момент были в городе.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Авто
Названы самые популярные в России европейские автомобили с пробегом
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Отчёт Пентагона об убитых не совпал с цифрами правозащитников
В результате военных операций США в 2018 году в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали погибли около 120 мирных жителей и были ранены 65 человек.
Обновлено в 10:59
Политика
Коломойский рассказал, что болеет за Зеленского
Обновлено в 15:03
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Музыка
Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»
Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ
Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено в 09:53
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено в 08:00
Происшествия
Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области
В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились
На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами
Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Спорт
Чемпионка мира по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру
В 2018 году спортсменка выиграла золото Олимпийских игр в Пхенчхане в командном турнире, завоевала бронзу в личных соревнованиях, а также стала победительницей чемпионата мира.
Обновлено в 14:27
Здоровье
Медики призвали не отказываться от секса при болезнях сердца
Мнение об опасности или вреде секса при заболеваниях сердца ошибочно,- заявили специалисты Страх заниматься сексом напротив, только усугубляет болезнь, зачастую приводя к депрессиям.
Обновлено в 09:41
Политика
У Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено в 05:12
Авто
Lada Largus CNG – универсал с заводским газобаллонным оборудованием
Начало производства Lada Largus CNG датируется мартом 2019 года.
Обновлено в 14:37
Космос
Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей
Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".
Обновлено вчера в 03:03