Украина отвоевала 24 квадратных километра территории ДонбассаLenta.ru 06:13

За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта. Об этом в ходе итогового брифинга заявил командующий Операцией объединенных сил (ООС) украинской армии Сергей Наев, передает ТАСС. По его словам, ООС не нарушила минские договоренности.

Происшествия Киев не хочет расследовать трагедию в Одессе, считают в ООН Глава мониторинговой миссия ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что расследование трагических событий в Одессе со стороны украинских властей является "неэффективным".

Музыка Billboard назвал лучших исполнителей года В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.

Политика Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".

Происшествия Один из шести детей, пострадавших в ДТП под Калугой, погиб Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося в четверг на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области, в котором пострадали еще восемь человек.

Музыка Самбурскую вырезали из эфира Первого канала Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.

Политика Патриарх Кирилл прокомментировал трагедию в Одессе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали.

Политика Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.

Общество Мокрый снег и штормовой ветер испортят петербуржцам праздники Мокрый снег и сильные порывы ветра испортят петербуржцам остатки майских праздников.

Происшествия В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.

Футбол Врач «Порту» оценил шансы Касильяса на продолжение карьеры после инфаркта Руководитель медицинского департамента португальского клуба «Порту» Нельсон Пуджа рассказал, при каких условиях голкипер Икер Касильяс сможет продолжить карьеру после перенесённого инфаркта.

Армия и оружие Китайские специалисты восхищены новейшим российским радаром Китайские СМИ обратили внимание на развитие Вооруженных сил России, которые в последние годы серьезно комплектуются современными образцами военной техники.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой проводит майские праздники с семьей отца Дочь покойной Юлии Началовой Вера живет с бабушкой и дедушкой, но на выходные и праздники уезжает к отцу.

Происшествия В Волхове дерево упало на «Рено» и убило пассажира В Волхове дерево упало на «Renault Logan» и убило пассажира. Авария произошла на улице Гагарина в районе 2 часов дня.

Политика Следующие слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа назначены на 30 мая, передает ТАСС.

Общество В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.

Армия и оружие Мадуро призвал военных отражать попытки государственного переворота Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал армию страны отражать все попытки государственного переворота.

Политика Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины 27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».

Армия и оружие В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.

Политика В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг» Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.