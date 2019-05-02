Армия и оружие
Украина отвоевала 24 квадратных километра территории ДонбассаLenta.ru 06:13
За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта. Об этом в ходе итогового брифинга заявил командующий Операцией объединенных сил (ООС) украинской армии Сергей Наев, передает ТАСС. По его словам, ООС не нарушила минские договоренности.
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Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Кино
Netflix раскрыл многомиллионные гонорары голливудских звезд
Обновлено в 09:54
Политика
Мадуро заявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Мадуро заявил, что 4 и 5 мая объявляются великими национальными днями диалога, действий и предложений "всех ветвей народной власти", пишет RT.
Обновлено в 04:30
Космос
Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе
Обновлено в 12:54
Футбол
Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»
Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 18:04
Культура
Джо Джонас и Софи Тернер поженились в Лас-Вегасе
Свадьба прошла в лучших традициях Лас-Вегаса (в одной из часовен на территории игорной столицы Америки, с конфетными кольцами, артистом, ряженым в Элвиса Пресли, в роли священника, и фотографиями на фоне винтажного розового "Кадиллака") и стоила Джонасу и Тернер 600 долларов (лицензию на брак они получили несколькими часами ранее).
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Более 130 американских военных прибыли на Украину тренировать ВСУ
Более 130 американских военных прибыли на Украину, чтобы тренировать подразделения украинских вооруженных сил по стандартам НАТО, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Украины.
Обновлено в 10:46
Общество
Комитеты администрации Петербурга в интернете пожаловались на испортивших настроение провокаторов
На страницах сразу нескольких комитетов администрации Петербурга одновременно были опубликованы идентичные сообщения о провокаторах, помешавших хорошему настроению петербуржцев 1 мая.
Обновлено в 13:01
Футбол
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока чемпионата Франции
Напомним, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. После 34 туров чемпионата Франции парижане занимают первое место с 84 очками.
Обновлено в 12:11
Происшествия
На Украине гражданина Бразилии повторно приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР
Суд в Павлограде повторно признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях, приговорив его к 13 годам тюрьмы.
Обновлено в 13:17
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Украинская националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) в четверг начала "марш украинского порядка" по случаю пятой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 12:07
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться
Обновлено вчера в 14:56
Общество
В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой
В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 11:10
Общество
Старт летнего сезона в парках Москвы отметили более 830 тысяч человек
Больше всего москвичей и гостей столицы собрал Парк Горького. Праздничные мероприятия там посетили 412 тысяч человек.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Спорт
Олимпийская чемпионка Кейтлин Осмонд завершила карьеру
Обновлено в 13:31
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
Обновлено в 12:34
Политика
Президенту Грузии прочат импичмент за отказ от военной базы США
Представители грузинской оппозиции пригрозили президенту страны Саломе Зурабишвили импичментом за отказ от размещения на территории Грузии военной базы США.
Обновлено в 05:02
Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Политика
Болтон убеждает Трампа отправить армию в Венесуэлу, пишут СМИ
Дональд Трамп не проявляет серьезной решимости проводить военную операцию в Венесуэле, хотя его советник по нацбезопасности Джон Болтон настаивает на агрессивной политике в этой стране, сообщает газета Washington Post.
Обновлено в 04:11
Общество
Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области
В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08