Политика
Украина ответила России по транзиту газаLenta.ru 09:59
Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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с чего всё началось
"Эти тезисы представителя РФ доказывают правильность подхода, который был выбран командой "Нафтогаза" – мы должны сохранить возможность подавать иски к "Газпрому", если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита территорией Украины", – написал пан Коболев в Facebook.Утро.ru11:47
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Обновлено в 05:00
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Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
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Обновлено в 11:32
Общество
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Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Симферополе - около 70 тысяч человек.
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Политика
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Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
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Происшествия
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Десятки российских благотворителей обратились к властям с требованием реформировать систему обслуживания граждан в психоневрологических интернатах (ПНИ).
Обновлено в 11:31
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ФСБ предложила шифровать данные в Рунете с помощью «Кузнечика»
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Кино
Денни Бойл объяснил отказ брать женщина на главные роли
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Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о подписании закона о новых, жестких санкциях против Ирана.
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Общество
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Обновлено в 01:46
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Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии
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Экономика
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Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
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Путин продлил действие продовольственного эмбарго на год
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Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
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Эшли Барти снялась с соревнований в Истбурне
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