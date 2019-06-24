Украина ответила России по транзиту газаLenta.ru 09:59

с чего всё началось

Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Политика Медведев пригласил французского премьера в Россию Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита во Францию пригласил французского премьера Эдуара Филиппа посетить Россию.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Гаджеты В Сети появились характеристики смартфона Honor 9X Инсайдер под ником RODENT950 часто одним из первых публикует достоверные новости, касающиеся техники Huawei.

Политика В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.

Общество Голикова объяснила сообщения о сокращении бюджетных мест в вузах Речь идет о статье в газете «Известия», где со ссылкой на прогноз правительства для Федерального собрания утверждалось, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах по сравнению с 2019 годом сократится на 17%, с 518,4 тыс. до 432,4 тыс. мест.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Транспорт Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.

Политика Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.

Политика Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн, заявил на пресс-конференции в понедельник, 24 июня, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

Общество Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Симферополе Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Симферополе - около 70 тысяч человек.

Политика Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Общество Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.

Общество Супермодель и десятки известных россиян обратились к властям Десятки российских благотворителей обратились к властям с требованием реформировать систему обслуживания граждан в психоневрологических интернатах (ПНИ).

Технологии ФСБ предложила шифровать данные в Рунете с помощью «Кузнечика» В одном из документов приведены рекомендации по использованию российских криптоалгоритмов «Магма» и «Кузнечик», разработанных ФСБ, в последней версии протокола TLS, который широко используется для защиты данных в браузерах, мессенджерах и электронной почте.

Кино Денни Бойл объяснил отказ брать женщина на главные роли Британский режиссер, автор «Миллионера из трущоб» и «На игле» Денни Бойл рассказал, почему не берет женщин на главные роли в своих фильмах.

Политика Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Президент США Дональд Трамп заявил о подписании закона о новых, жестких санкциях против Ирана.

Общество Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.

Здоровье Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.

Экономика Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

Политика Путин продлил действие продовольственного эмбарго на год Введенный продовольственный запрет, ставший ответом РФ на антироссийские санкции, будет продлен на год, с 1 января до 31 декабря 2020 года.

Общество Гидрометцентр России опроверг приход осенней погоды в Москву Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг резкое понижение температуры в столице на этой неделе.