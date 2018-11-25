Политика

Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
РИА Новости
06:30

Судна ВМС Украины на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной, заявили РИА Новости в ЦОС ФСБ. Ранее около 7:00 утра три украинских корабля нарушили государственную границу России и взяли курс в сторону Керченского пролива.
РИА Новости06:30

Подробнее о событии

Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море

РИА Новости06:30

Керченский пролив закрыт для прохода гражданских судов

Коммерсантъ05:44

ФСБ сообщила о выдвинувшемся к кораблям ВМС Украины подкреплении

RT на русском06:38

Судна ВМС Украины на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива

ПРАЙМ06:34

Керченский пролив закрыт для гражданских судов

Эхо Москвы06:02

«Скоординированная провокация». Керченский пролив закрыли после маневра украинских судов

Главный региональный04:56

Керченский пролив закрыт для гражданских судов в целях безопасности

ТАСС05:10
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Армия и оружие

Сирийские власти назвали виновных в химической атаке в Алеппо

Террористическая атака в Алеппо произошла из-за того, что некоторые государства помогают в доставке химических веществ боевикам для инсценировок подобных преступлений.
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Евросоюз одобрил соглашение о Brexit

«27 стран Евросоюза одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией», — написал Туск в Twitter.
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Армия и оружие

Business Insider объяснил ажиотаж вокруг С-400

Издание Business Insider опубликовало статью, в которой объяснило значительный спрос на российские зенитно-ракетные комплексы С-400 их существенным превосходством над ЗРК других стран.
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Политика

В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать российскому актеру Ивану Охлобыстину в выдаче визы.
Обновлено в 06:26
Политика

Лавров: Россия ждет новые провокации со стороны США

Россия ждет новые провокации со стороны США.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой

Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Обновлено в 06:57
Политика

Министр иностранных дел Чехии назвал Россию «угрозой» для ЕС

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что Россия представляет «угрозу» для Европейского союза.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Сирийские СМИ сообщили о переправке боевиков из Идлиба в Турцию

Проправительственная сирийская газета al-Watan со ссылкой на местные источники сообщила, что Турция перевезла значительное число боевиков из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб в палаточный лагерь в турецком городе Нусайбин на границе двух стран.
Обновлено в 03:27
Политика

Великобритания получила доступ ко внутренним документам Facebook

Парламент Великобритании получил доступ ко внутренним документам Facebook, в числе которых — личная переписка высокопоставленных сотрудников с основателем соцсети Марком Цукербергом, сообщает The Guardian.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 ноября заняли и зачистили село Рассадки, расположенное в так называемой "серой зоне" в Донбассе.
Обновлено в 06:28
Политика

Послом Афганистана в США впервые стала женщина

Роя Рахмани стала первой женщиной, назначенной на должность посла Афганистана в США.
Обновлено в 06:50
Политика

Макрон назвал позором столкновения протестующих с полицией в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил действия демонстрантов, которые устроили беспорядки в Париже во время акции против повышения цен на топливо.
Обновлено в 05:43
Политика

В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантам

Обновлено в 04:42
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли юг республики из минометов

Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 10 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 06:18
Политика

В ЕП призывают остановить «незаконный вывоз» культурных ценностей Крыма

В Европарламенте призывают принять меры, чтобы остановить «незаконный вывоз» Россией из Крыма культурных ценностей, которые являются «частью культурного наследия Украины».
Обновлено в 03:48
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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