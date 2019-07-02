Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в РадуФАН 10:43
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду. Об этом сообщил депутат партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.
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Парубий отменил приглашение для ПАСЕ по наблюдению за выборами. Сейчас уже пять членов организации прибыли на Украину, однако они готовы отправиться обратно в случае принятия соответствующего решения.
— Владимир Арьев, украинский политикRuNews24.ru 12:15
с чего всё началось
«Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине», – написал он в Facebook.Взгляд.ру10:54
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