Политика
Украина отметит День независимости в новом форматеТАСС 05:44
Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате. Об этом сообщил на брифинге во вторник глава Офиса президента страны Андрей Богдан.
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Футбол
Шюррле и Ларссон проходят медобследование для «Спартака»
Форварды швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле проходят медобследование для московского футбольного клуба «Спартак».
Обновлено в 06:40
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером
Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.
Обновлено в 11:33
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест
Обновлено в 10:52
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Здоровье
Врач-диетолог не рекомендует злоупотреблять активированным углем
Врач-диетолог рассказал об опасности активированного угля. Его слова передает Информинг.ру.
Обновлено в 06:08
Кино
Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Экономика
Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям россиян
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Общество
Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
В американском Миссисипи двое человек застрелены в магазине Walmart
В одном из магазинов торговой сети Walmart произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Божена Рынска показала лицо после пластики
Божена Рынска показала лицо после пластики Журналистка решила заняться собой.
Обновлено в 09:01
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Политика
В четырех регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 07:21
Авто
УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП
Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов
Американский банк Capital One Financial Corp пострадал от кибератаки, в результате которой хакер получил доступ к персональным данным около 106 млн клиентов банка и людей, подавших заявку на получение кредитных карт.
Обновлено в 10:12
Игры
The Outer Worlds от Obsidian выйдет и на Nintendo Switch
Обновлено в 10:13
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира
Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.
Обновлено в 11:56