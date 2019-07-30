Политика

Украина отметит День независимости в новом форматеТАСС 05:44

Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате. Об этом сообщил на брифинге во вторник глава Офиса президента страны Андрей Богдан.
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Украинский политик призвал заниматься «проблемами в стране, а не парадами»

РИА Новости11:53

Украина отметит День независимости в новом формате

RT на русском06:37

Глава офиса Зеленского анонсировал Шествие достоинства вместо парада

РБК06:57

В Киеве шествие с участием Зеленского заменит парад в честь Дня независимости

Интерфакс06:44

При Зеленском Украина отметит День независимости по-новому

Газета.Ru09:14

Зеленский плагиатит Мадуро: президент Украины пройдет по Киеву с военными

Вести.Ru06:14

Украина отметит День независимости в новом формате

ТАСС05:44
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Футбол

Шюррле и Ларссон проходят медобследование для «Спартака»

Форварды швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле проходят медобследование для московского футбольного клуба «Спартак».
Обновлено в 06:40
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика

Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером

Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.
Обновлено в 11:33
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество

Гигантские летающие тараканы появились в Сочи

Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»

29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Гаджеты

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro представлен официально

Обновлено в 06:54
Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест

Обновлено в 10:52
Политика

Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Здоровье

Врач-диетолог не рекомендует злоупотреблять активированным углем

Врач-диетолог рассказал об опасности активированного угля. Его слова передает Информинг.ру.
Обновлено в 06:08
Кино

Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44
Политика

Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами

Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Экономика

Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям россиян

Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Самаре загорелись два частных дома

Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Общество

Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно

Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

В американском Миссисипи двое человек застрелены в магазине Walmart

В одном из магазинов торговой сети Walmart произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.
Обновлено в 09:51
Происшествия

В Петербурге клиент напал на брокеров с топором

В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Экономика

СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты

Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Задержан ректор Дагестанского госуниверситета

Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Божена Рынска показала лицо после пластики

Божена Рынска показала лицо после пластики Журналистка решила заняться собой.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

Обновлено в 09:10
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров

Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Политика

В четырех регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 07:21
Авто

УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП

Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

Американский банк Capital One Financial Corp пострадал от кибератаки, в результате которой хакер получил доступ к персональным данным около 106 млн клиентов банка и людей, подавших заявку на получение кредитных карт.
Обновлено в 10:12
Игры

The Outer Worlds от Obsidian выйдет и на Nintendo Switch

Обновлено в 10:13
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира

Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.
Обновлено в 11:56
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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