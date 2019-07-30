Политика

Украина отметит День независимости в новом форматеТАСС 05:44

Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате. Об этом сообщил на брифинге во вторник глава Офиса президента страны Андрей Богдан.
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В Киеве шествие с участием Зеленского заменит парад в честь Дня независимости

Интерфакс06:44

Украина отметит День независимости в новом формате

RT на русском06:37

Украина отметит День независимости в новом формате

ТАСС05:44

Военный парад в Киеве заменят на «шествие достоинства» с Зеленским

РЕН ТВ06:23

Зеленский плагиатит Мадуро: президент Украины пройдет по Киеву с военными

Вести.Ru06:14

В офисе Зеленского рассказали о праздновании Дня независимости Украины

РИА Новости06:12

У Зеленского рассказали о праздновании Дня независимости Украины

Газета.Ru06:33
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Происшествия

Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве

Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Политика

У Зеленского рассказали, когда заработает новая Рада

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан объяснил, почему новая Рада не сможет приступить к работе до 1 сентября.
Обновлено в 06:05
Путешествия

Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов

Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Футбол

Бэйл отказался играть за «Реал»

В списке игроков не оказалось хавбека команды Гарета Бэйла. Сообщается, что он самовольно отказался от участия в этом турнире.
Обновлено вчера в 14:29
Общество

В пяти регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 07:21
Армия и оружие

США изучат снабжение арктических регионов

Американцы намерены изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков территорий Северного полярного круга, включая ряд российских регионов.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Илье Яшину добавили 10 суток ареста

Обновлено в 05:49
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика

Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Политика

Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке

Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина

Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:48
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Наука

Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро

Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Представитель Михаила Галустяна опроверг слухи о его разводе

Представитель шоумена Алексей Новацкий прокомментировал скандальные слухи.
Обновлено в 05:00
Политика

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Откровенная переписка Глюкозы с мужчиной появилась в Сети

В Сеть попала откровенная переписка певицы Глюкозы с незнакомцем.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Врио главы Сахалина просит сделать федеральной трассу Южно-Сахалинск - Оха

Власти Сахалинской области попросили президента РФ Владимира Путина придать дороге Южно-Сахалинск - Оха статус федеральной трассы.
Обновлено в 07:23
Политика

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

Частное расследование По информации, опубликованной на сайте фирмы Wifka, детектив Йозеф Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Подмосковье газом отравились 14 человек

Во вторник, 30 июля, стало известно, что четырнадцать человек отравились газом в Московской области.
Обновлено в 06:09
Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Футбол

Украинский футболист Милевский рассказал о «сексе с Канделаки»

Обновлено в 05:21
Политика

Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США

Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Политика

Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева

В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Политика

Реальных причин для антироссийских санкций больше нет, считает Forbes

Иными словами, подытоживает издание, экономике России удалось пережить санкционный шторм, и в ближайшем будущем ей уже не придется думать, как преодолеть новые санкции, если не будет какого-то геополитического сюрприза со стороны Украины, Сирии или Ирана.
Обновлено в 06:40
Гаджеты

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro представлен официально

Обновлено в 06:54
Происшествия

Суд оставил в СИЗО майора ФСБ по делу о разбое

Московский окружной военный суд во вторник признал законным арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный

В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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