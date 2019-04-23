Политика

Украина отметила смену тона России по задержанным морякамГазета.Ru вчера в 15:53

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе. Об этом она написала в фейсбуке. Зеркаль отметила, что Россия стала разговаривать на "цивилизованном языке".
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Политика

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Обновлено вчера в 03:30
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Специалисты сообщают о неблагополучной ситуации в связи с распространением африканской чумы во многих странах Европы и Азии.
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