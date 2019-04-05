Политика

Украина отменит поезда из Киева и Львова в МосквуLenta.ru 18:48

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге. По его словам, востребованность это маршрута уменьшается, передает УНН.
Читать в источнике
Владимир Омелян
В прошлом году у нас был первый раз больше пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении.
— Владимир Омелян, украинский дипломатГазета.Ru 16:19

Подробнее о событии

Украина пообещала отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Газета.Ru16:19

Украинский министр анонсировал отмену поездов из Киева и Львова в Москву

РБК15:49

Украина пообещала отменить поезда до Москвы за два года

Московский Комсомолец13:20

В Мининфраструктуры Украины сообщили о скорой отмене поездов из Киева и Львова в Москву

Росбалт13:54

На Украине заявили о скорой отмене поездов из Киева и Львова в Москву

Известия13:33

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

РИА Новости13:20

На Украине намерены отменить поезда из Киева и Львова в Москву в ближайшие годы

RT на русском14:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Политика

Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев

Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Гаджеты

Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Политика

Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

Обновлено в 11:31
Общество

В костромской Общественной палате обсудили вопрос создания нового мусорного полигона

Второй вопрос – какой полигон может быть построен в первой зоне.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Совбез ООН призвал Хафтара избежать военного столкновения в Ливии

Совет Безопасности (СБ) ООН обращается с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения.
Обновлено в 18:23
Интернет

Голосовой помощник Google Assistant получил крупное обновление

Компания Google провела презентацию крупного обновления облачного сервиса персонального ассистента Google Assistant.Теперь голосовой помощник различает слова, которые совпадают в написании, но различаются по звучанию и значению.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие

Япония подняла истребители для перехвата российского Ил-38

Обновлено в 17:26
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Происшествия

В Лондоне перекрыли улицы из-за подозрительных сумок

Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, передает Reuters.
Обновлено в 13:34
Музыка

Что случилось в восьмом эпизоде шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 17:05
Экономика

«ВТБ Капитал» приобрел 6,69% группы ЛСР

"ВТБ Капитал" приобрел 6,69% девелоперской группы ЛСР, говорится в сообщении банка ВТБ.
Обновлено в 14:19
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено 03 апреля в 05:08
Армия и оружие

Комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел все испытания, в том числе в реальных боевых условиях.
Обновлено в 03:34
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле

Обновлено в 04:02
Политика

Минфин США сообщил о введении новых санкций против Венесуэлы

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
Обновлено в 16:07
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Авто

Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире

Обновлено в 04:26
Политика

Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Кино

Джаред Лето показал «вампирский» кадр из нового фильма «Марвел»

Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии

Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Ужгороде задержали мужчину, который на улице продавал гранатомет

Мужчина, который пытался продать противотанковый гранатомет на улице в Ужгороде, задержан правоохранительными органами.
Обновлено в 14:59
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

Обновлено в 10:03
Политика

Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400

Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 12:45
Космос

Беринговом море сейчас должно быть замерзшим

Открылась новая глава в этой ситуцации: Берингово море, которое при нормальных обстоятельствах должно оставаться замороженным до мая, почти полностью освободилось от морского льда в начале апреля.
Обновлено в 17:00
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Наука

Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере

Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере.
Обновлено 03 апреля в 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное