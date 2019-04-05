Политика
Украина отменит поезда из Киева и Львова в МосквуLenta.ru 18:48
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге. По его словам, востребованность это маршрута уменьшается, передает УНН.
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Это направление умирает само по себе. В прошлом году у нас пассажиропоток в страны Евросоюза впервые был больше, чем на восток.
— Владимир Омелян, украинский дипломатТК Звезда 21:52
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