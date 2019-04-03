Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населенияРБК 06:06
Правительство Украины разрешило поставлять газ населению страны по сниженным ценам, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 апреля.
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Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Кино
Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»
По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.
Обновлено в 09:00
Общество
Boeing протестировал новое программное обеспечение для 737 MAX
Boeing успешно протестировал новое программное обеспечение для модели 737 MAX, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Обновлено в 18:50
Политика
Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus
Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье
На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина
Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Японии снова арестуют Карлоса Гона
Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Игры
Сэтрион пополнила список бойцов Mortal Kombat 11
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме
Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в сборе денег для террористов
В столице задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Обновлено в 13:23
Политика
США отчитали Германию за недофинансирование НАТО
Германия не выполняет своих финансовых обязательств по отношению к НАТО, заявил вице-президент США Майкл Пенс 3 апреля, передает телеканал CNA.
Обновлено в 18:07
Кино
Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено в 15:42
Экономика
Россиян обложат новыми налогами
Неналоговые платежи внесут в Налоговый кодекс РФ. По крайней мере, с такой законодательной инициативой выступил Минфин.
Обновлено вчера в 02:31
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Энергетика
Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост
Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Здоровье
В потребительскую корзину предложили добавить витамины
В новую потребительскую корзину, состав которой может быть утвержден уже в 2021 году, могут добавить витаминный и минеральный комплекс.
Обновлено в 13:00
Футбол
Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
Обновлено в 17:24
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено в 10:08
Политика
На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации
Обновлено в 16:06
Политика
Вслед за Италией ограничения для перевозчиков мигрантов вводит и Ливия
Береговая охрана Ливии вводит запрет на вход в территориальные воды страны кораблей неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов, передает Il Giornale в среду, 3 апреля.
Обновлено в 10:08
Экономика
На дороги выделили еще 70 миллиардов рублей
Деньги пойдут на ремонт уникальных мостов, строительство обходов городов и путепроводов Правительство выделило более 70 млрд руб. на дорожные нужды в регионах.
Обновлено в 12:53
Политика
В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»
Обновлено в 17:30
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Общество
У Егора Крида закончился контракт с Black Star
Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07