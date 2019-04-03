Энергетика

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населенияРБК 06:06

Правительство Украины разрешило поставлять газ населению страны по сниженным ценам, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 апреля.
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