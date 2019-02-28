Музыка
Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы РоссииНакануне.Ru 05:48
Если в "Евровидении-2019" победит представитель России, то Украина откажется от участия в конкурсе и в следующем году. Об этом заявил член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова. Напомним, Украина отказалась от участия в "Евровидении-2019".
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