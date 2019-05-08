Политика

Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РоссииRT на русском 06:21

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
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Дмитрий Песков
Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 06:55

Подробнее о событии

Киев признал недействительными выданные в Донбассе российские паспорта

РИА Новости06:14

Правительство Украины не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса

Эхо Москвы06:31

В Совфеде оценили решение Киева признать незаконными паспорта России в Донбассе

RT на русском06:41

Гройсман хочет признать «незаконными» российские паспорта в Донбассе

ФАН05:24

Кабмин Украины признал российские паспорта у жителей Донбасса незаконными

РБК07:32

Кабмин Украины решил не признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса

ТАСС06:11

«Украина не должна рвать связи со своими гражданами, оставшимися в оккупации». Как реагировать на российские паспорта для жителей Донбасса. Взгляд из Киева

Новая газетавчера в 10:35
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Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия

В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь

Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае

Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы

Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:47
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснили появление стакана в кадре

Представители телеканала HBO объяснились за появление одноразового стакана для кофе на вынос в одном из эпизодов сериала «Игры престолов».
Обновлено вчера в 06:27
Политика

Украина усилила контроль на границе из-за российских байкеров

Госпогранслужба Украины усилила меры контроля на границе страны в преддверии 9 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:34
Кино

В сети вышел первый тизер сериала «Бэтвумен»

Премьера первой серии запланирована на 2019 год. В трейлере создателе показали главную героиню, наблюдающую за ночным городом.
Обновлено в 04:39
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре

В МЧС заявили, что 8 мая в столице будет гроза и сильный ветер.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Мотострелки Дагестана получили ротный комплект БМП-3

На вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии в Дагестане поступили новые боевые машины пехоты БМП-3.
Обновлено в 02:49
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика

В Германии хотят оспорить законность военных баз США в Европе

Депутаты Бундестага намерены поставить под вопрос законность присутствия военных баз Соединенных Штатов Америки в Европе.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

Обновлено в 04:27
Политика

Лавров призвал продолжать убеждать участников СВПД сохранить сделку

Необходимо продолжать убеждать всех остающихся участников СВПД сохранить ядерную сделку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Из-за падения пассажира на синей ветке метро увеличены интервалы

Обновлено в 07:23
Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии УАЗ Хантер

Компания УАЗ начала прием заказов на внедорожник УАЗ Хантер в специальной версии Экспедиция.
Обновлено вчера в 07:54
Экономика

ЦБ определился со способами оплаты покупок по QR-коду

Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата, сообщили еще четыре источника РБК на платежном рынке.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

США заподозрили Иран в переброске ракет в Персидский залив

США полагают, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Коломойский заявил о возможной перезагрузке экономики Украины, как в 1917 году

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в опубликованном на сайте YouTube интервью Bigus.info выразил мнение, что Украине требуется полная перезагрузка экономики, как в 1917-м году, когда была организована общегосударственная национализация.
Обновлено в 05:07
Технологии

Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж

Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы.
Обновлено в 07:28
Общество

В Новосибирске установлен памятник Сталину

Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник «вождя народов» на общественных площадках в Новосибирске, но получала отказ.
Обновлено в 03:55
Технологии

Химики из МГУ проследили за миграциями радионуклидов в озерах у НПО «Маяк»

Обновлено в 07:02
Общество

«Бессмертный полк» пройдет по 9 городам в Греции

В нынешнем году акция памяти "Бессмертный Полк" пройдет в девяти греческих городах, сообщили "РГ" организаторы массового мероприятия из Координационного совета российских соотечественников Греции.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Общество

Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию»

«Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Самаре при пожаре на дебаркадере и катерах погиб человек

Обновлено в 07:54
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