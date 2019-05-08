Политика
Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РоссииRT на русском 06:21
Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
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Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 06:55
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Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия
В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь
Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае
Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы
Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:47
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснили появление стакана в кадре
Представители телеканала HBO объяснились за появление одноразового стакана для кофе на вынос в одном из эпизодов сериала «Игры престолов».
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Украина усилила контроль на границе из-за российских байкеров
Госпогранслужба Украины усилила меры контроля на границе страны в преддверии 9 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:34
Кино
В сети вышел первый тизер сериала «Бэтвумен»
Премьера первой серии запланирована на 2019 год. В трейлере создателе показали главную героиню, наблюдающую за ночным городом.
Обновлено в 04:39
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре
В МЧС заявили, что 8 мая в столице будет гроза и сильный ветер.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Мотострелки Дагестана получили ротный комплект БМП-3
На вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии в Дагестане поступили новые боевые машины пехоты БМП-3.
Обновлено в 02:49
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
В Германии хотят оспорить законность военных баз США в Европе
Депутаты Бундестага намерены поставить под вопрос законность присутствия военных баз Соединенных Штатов Америки в Европе.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
Обновлено в 04:27
Политика
Лавров призвал продолжать убеждать участников СВПД сохранить сделку
Необходимо продолжать убеждать всех остающихся участников СВПД сохранить ядерную сделку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:20
Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии УАЗ Хантер
Компания УАЗ начала прием заказов на внедорожник УАЗ Хантер в специальной версии Экспедиция.
Обновлено вчера в 07:54
Экономика
ЦБ определился со способами оплаты покупок по QR-коду
Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата, сообщили еще четыре источника РБК на платежном рынке.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
США заподозрили Иран в переброске ракет в Персидский залив
США полагают, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Коломойский заявил о возможной перезагрузке экономики Украины, как в 1917 году
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в опубликованном на сайте YouTube интервью Bigus.info выразил мнение, что Украине требуется полная перезагрузка экономики, как в 1917-м году, когда была организована общегосударственная национализация.
Обновлено в 05:07
Технологии
Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж
Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы.
Обновлено в 07:28
Общество
В Новосибирске установлен памятник Сталину
Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник «вождя народов» на общественных площадках в Новосибирске, но получала отказ.
Обновлено в 03:55
Технологии
Химики из МГУ проследили за миграциями радионуклидов в озерах у НПО «Маяк»
Обновлено в 07:02
Общество
«Бессмертный полк» пройдет по 9 городам в Греции
В нынешнем году акция памяти "Бессмертный Полк" пройдет в девяти греческих городах, сообщили "РГ" организаторы массового мероприятия из Координационного совета российских соотечественников Греции.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Общество
Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию»
«Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 07:07