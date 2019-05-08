Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РоссииRT на русском 06:21

Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа.

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