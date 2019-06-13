Украина решила не посылать корабли в Керченский проливРоссийская газета 06:05

с чего всё началось

Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.

Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив

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Финансы Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.

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Политика Россия предложила Украине газ по сниженной цене Ранее в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия готова начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней.