Политика
Украина решила не посылать корабли в Керченский проливРоссийская газета 06:05
Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
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с чего всё началось
Украина не готова вновь совершить проход кораблей через Керченский пролив, сообщил назначенный 21 мая начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью «BBC Украина».Коммерсантъ08:18
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