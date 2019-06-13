Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский проливBFM.ru 09:53
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, сообщает «ВВС Украина». Военный отметил, что «нет столько украинцев, чтобы ими так могли рисковать».
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с чего всё началось
Украина не готова вновь совершить проход кораблей через Керченский пролив, сообщил назначенный 21 мая начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью «BBC Украина».Коммерсантъ08:18
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