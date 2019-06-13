Украина отказалась посылать корабли в Керченский проливBFM.ru 09:53

с чего всё началось

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, сообщает «ВВС Украина». Военный отметил, что «нет столько украинцев, чтобы ими так могли рисковать».

Технологии Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.

Политика В Кремле оценили необходимость реформ в МВД после дела Голунова Кремль призывает дождаться результатов следствия после дела журналиста Ивана Голунова и в данный момент не располагает информацией о том, насколько необходима реформа в органах внутренних дел.

Происшествия Атакованный в Оманском заливе танкер затонул Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.

Происшествия Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".

Политика Путин принял в гражданство России американского поэта Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство России.

Политика Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Новак обсудил с Шефчовичем транзит газа через Украину Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам в пятницу о состоявшихся переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, во время которых стороны обсудили транзит через Украину и поставки ей газа.

Шоу-бизнес Сын Сергея Зверева ушел в монастырь Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.

Происшествия Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба Примечательно, что король отечественно поп-сцены Филипп Киркоров в шутку поздравил Лазарева и Диму Билана с состоявшейся свадьбой.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Общество В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.

Происшествия Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.

Авто Subaru привез в Россию кроссовер XV Tokyo На российским авторынке открыт предварительный заказ на спецверсию кроссовера Subaru XV Tokyo.

Шоу-бизнес СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.

Авто Kia показала новый кроссовер для России Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.

Политика Песков прогнозирует встречу Путина и Трампа «на ногах» в Осаке Кремль исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вместе будут находиться на саммите "двадцатки" в Осаке и смогут побеседовать "на ногах".