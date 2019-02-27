Украина отказалась участвовать в Евровидении-2019РИА Новости 13:31

В России назвали решение НОТУ попыткой политизировать песенный конкурс. Так, депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко отметил, что "абсолютно никто не заметит" отказа Украины от участия на Евровидении.

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Происшествия Из «китовой тюрьмы» в Приморье пропала косатка Природоохранная прокуратура заявила о пропаже одной косатки из бухты Средняя в Приморском крае.

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Общество Минпромторг назвал возможный ассортимент товаров в киосках и ларьках «Нестационарные и мобильные торговые объекты обеспечивают население свежими овощами и фруктами, мясными деликатесами, хлебом и кондитерскими изделиями, предоставляют широчайший ассортимент любыми товарами, в том числе у дома напрямую от производителей по приемлемым ценам», — пояснил замминистра.

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Происшествия Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.

Общество Река Русская затопила город в Калифорнии Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate.

Энергетика WSJ: Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию Венесуэла наращивает экспорт сырой нефти в страны Европы и Индию из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Экономика ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), компаний розничной торговли (АКОРТ), торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России возбудить дело в отношении Visa и MasterCard.

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Происшествия Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев «Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.

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