Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»ТАСС 11:41

с чего всё началось

Украина отказалась участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" из-за чрезмерной политизации процесса национального отбора представителя от страны. Об этом сообщила в среду сообщили в пресс-службе Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

Происшествия Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.

Спорт Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.

Происшествия СК просит арестовать двух новых фигурантов по газовому делу Арашуковых В СК пояснили, что указания о том, с кого сколько денег взять и кому сколько газа "выдать" Борсов получал от Рауля Арашукова - советника гендиректора компании "Газпром-Межрегионгаз" (отец сенатора Рауфа Арашукова).

Политика В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.

Политика Помпео призвал Москву вернуть Крым под контроль Украины Помпео призвал освободить задержанных в России украинцев, в частности крымских татар.

Происшествия В Краснодаре осудили спровоцировавшую мужа на убийство женщину Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве задержали и арестовали супругов Бакшеевых.

Политика Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.

Происшествия СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи (расположена в подмосковном Красногорске) «из корыстных побуждений» передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета.

Политика Трамп заявил, что провел великолепную встречу с Ким Чен Ыном Президент США Дональд Трамп заявил о том, что провел великолепную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое и с нетерпением ждет возобновления дискуссий в четверг.

Происшествия Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Политика Politico: Коэн попытается привлечь Трампа к уголовной ответственности Ранее стало известно о будущих показаниях Коэна, в которых он расскажет, что Трамп знал о сговоре с WikiLeaks перед выборами 2016 года.

Музыка Дробыш поддержал отказ группы Kazka участвовать в «Евровидении» Российский продюсер Виктор Дробыш выразил восхищение отказом украинских артистов Kazka и Maruv от участия в конкурсе «Евровидение» после давления со стороны власти.

Происшествия В Рязани на ребенка упала глыба льда Трехлетний ребенок попал в реанимацию после того, как во время прогулки в центре Рязани на него упала ледяная глыба.

Футбол Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментов Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу.

Политика Координатор ОБСЕ предложил ввести новое перемирие в Донбассе Координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины предложил объявить новое весеннее перемирие в Донбассе.

Политика На Украине признали неконституционной статью о незаконном обогащении Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Политика Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни.

Общество Приставы начали искать должников в Москве с помощью уличных видеокамер В Москве судебные приставы начали розыск должников с использованием камер уличного видеонаблюдения.

Политика Порошенко предложил продавать электроэнергию в Евросоюз Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен продавать электроэнергию в Евросоюз, считает неправильным, что Украина до сих пор имеет единую энергосистему с РФ.