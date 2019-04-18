Россия и Украина впервые не заключили пасхальное перемирие в ДонбассеLife.ru вчера в 19:38

Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе.

РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять на себя ответственность за соблюдение тишины в Донбассе, — написала в "Фейсбуке" первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Россия и Украина впервые не заключили пасхальное перемирие в Донбассе

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