Политика
Россия и Украина впервые не заключили пасхальное перемирие в ДонбассеLife.ru вчера в 19:38
РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять на себя ответственность за соблюдение тишины в Донбассе, — написала в "Фейсбуке" первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
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Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе.
— Ирина Геращенко, украинский политикРБК вчера в 17:27
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