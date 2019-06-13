Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский проливРБК 05:52

с чего всё началось

Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС страны Руслан Хомчак, сообщает «Би-би-си Украина».

Политика Путин уволил двух генералов из дела Голунова Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Политика Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.

Футбол Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Космос Найдена возможная галактика, которая давно столкнулась с Млечным путем Миллионы лет назад Млечный Путь пережил удар с другой галактикой – и астрономы, возможно, наконец нашли «виновницу».

Общество В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост Доступ на пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве ограничили, чтобы помыть и почистить сооружение, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.

Политика Пушков иронично оценил решение США изменить написание названия Киева Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал решение Совета США по географическим наименованиям поменять название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv».

Политика В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Экономика Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.

Политика Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".

Политика В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе Россия выступает против скоропалительных выводов относительно инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе и призывает спокойно разобраться в ситуации.

Происшествия В Белоруссии казнили убийцу трех человек В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.

Политика Украинская оппозиция пообещала переговоры с Россией В случае победы на парламентских выборах «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет инициировать начало прямых переговоров в четырехстороннем формате Киев — Донецк — Луганск — Москва.

Экономика СМИ узнали об одобрении Путиным системы ИПК без автоподписки Президент России Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с тем условием, что граждане будут подключаться к ней добровольно.

Армия и оружие В Генштабе Украины опровергли появление приказа не стрелять в ответ Представитель украинской делегации Леонид Кучма предложил прописать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ».

Здоровье Россельхознадзор нашел антибиотики в воронежской колбасе Пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям сообщает, что в колбасе «Старомосковской» мясоперерабатывающего заводе «Масловские колбасы» выявлено превышение содержания остаточных антибиотиков тетрациклиновой группы.

Шоу-бизнес Роза Сябитова пожаловалась на депрессию и непонимание Популярная телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на то, что стала заложницей собственного образа.

Происшествия Норвегия рекомендовала судовладельцам не заходить в воды Ирана Норвежский директорат морского транспорта рекомендовал судовладельцам избегать территориальных вод Ирана в связи с последними атаками на танкеры.

Политика МИД: Россия обеспокоена наращиванием военного присутствия США в Польше Планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников вызывают беспокойство Москвы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Шоу-бизнес Александр Овечкин с женой пришел на концерт Ольги Бузовой в Турции Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской посетил организованный в Турции концерт Ольги Бузовой.

Шоу-бизнес Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.