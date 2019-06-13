Политика
Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский проливРБК 05:52
Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС страны Руслан Хомчак, сообщает «Би-би-си Украина».
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с чего всё началось
Украина не готова вновь совершить проход кораблей через Керченский пролив, сообщил назначенный 21 мая начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью «BBC Украина».Коммерсантъ08:18
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