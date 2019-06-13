Политика
Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский проливРБК 05:52
Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС страны Руслан Хомчак, сообщает «Би-би-си Украина».
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:44, Ашберн
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Обновлено в 06:44
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 07:18
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Кино
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Общество
В Госдуме разработают поправки о стандартах образования детей-сирот
С предложением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Обновлено в 06:05
Происшествия
На Украине дело о хищении госсредств на проект «Стена» дошло до суда
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Москве эвакуировали бизнес-центр «Бородино Плаза»
Короткое замыкание произошло в здании бизнес-центра "Бородино Плаза" в Москве, пострадавших нет.
Обновлено в 06:10
Космос
На Луне построят город-мечты: Объявлено голосование о судьбе будущей колонии
Компанией ESA объявлено виртуальное голосование о судьбе будущей колонии.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 05:29
Авто
Опубликован рендер обновленного BMW 2-Series Coupe
Рендер нового BMW 2-Series Coupe появился в Сети. Его опубликовали сотрудники ателье «X-TOMI DESIGN».
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Экономика
«Аптечная сеть 36,6» привлекла более 22,1 млрд рублей в результате допразмещения
Акционеры "Аптечной сети 36,6" на внеочередном собрании 1 октября приняли решение увеличить уставной капитал путем допразмещения 6 млрд обыкновенных акций общей стоимостью 3,84 млрд рублей.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала подписчикам о депрессии
Подписчики попытались вытянуть главную сваху России из депрессии, поддержав ее теплыми словами и поделившись некоторыми советами, касающимися такого состояния.
Обновлено в 04:25
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
Обновлено вчера в 21:02
Общество
В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Названо число жертв среди мирных жителей Донбасса с начала конфликта
С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 3 тыс. мирных жителей.
Обновлено в 05:13
Общество
Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети
Пользователи социальных сетей отреагировали на допущенную российской фигуристкой Евгенией Медведевой ошибку в цветах российского флага.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке
Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.
Обновлено в 06:05
Политика
Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США
В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 05:58
Экономика
В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников
Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Футбол
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Обновлено в 06:37