Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретенияВести.Ru 06:05
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений. Это соглашение обеспечивало сохранность секретных изобретений, созданных в Советском Союзе.
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Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с Путиным
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пересек границу с Россией и направился во Владивосток, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Москве задержали похитившую икону из храма женщину
Обновлено в 06:57
Гаджеты
Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold
Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Футбол
Чорлука, Игнатьев и Денисов пропустят игру «Локомотива» с «Ростовом»
Как сообщили в пресс-службе москвичей, с желто-синими не сыграют защитник Ведран Чорлука и полузащитники Владислав Игнатьев и Игорь Денисов.
Обновлено в 10:28
Общество
В Янтарном детёныш тюленя забрался в моторную лодку к людям
Детёныш тюленя забрался в моторную лодку в море в Янтарном.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев
Следственный комитет добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в 2015 году в Сирии.
Обновлено в 08:05
Игры
Игроки «бомбят» рейтинг Mortal Kombat 11 в Steam и на Metacritic
Обновлено в 04:21
Политика
Мантуров назвал сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Футбол
Мохамед Салах сфотографировался с Дейенерис Таргариен
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах посетил гала-мероприятие американского журнала Time, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»
Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено в 09:25
Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
Таксофоны построены в рамках предоставления на территории РФ универсальной услуги связи, "Ростелеком" является единственным оператором обслуживания.
Обновлено в 07:16
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли еще в пяти районах
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Пранкеры разыграли Макрона от имени Зеленского
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Футбол
Fox Sports пригласил Рошу на передачу и забыл о нем почти на час
Канал Fox Sports пригласил нападающего «Крузейро» Педро Рошу на свою передачу Sacred Game, сообщает твиттер-аккаунт Planeta do Futebol.
Обновлено в 10:20
Политика
Киев пожаловался на досмотр украинских судов в Керченском проливе
Глава пограничной службы Украины Петр Цигикал обвинил Россию в том, что она препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Шуфутинский не дождался поздравления с днем рождения от Успенской
Михаил Шуфутинский рассказал Алле Довлатовой, что так и не дождался от Любови Успенской поздравления с днем рождения.
Обновлено в 04:33
Музыка
Новый клип Тимати посвящен погибшему в ДТП Ратмиру Шишкову
Тимати начинал творческой путь вместе с Ратмиром Шишковым в группе «Банда». Сегодня он почтил память погибшего друга и коллеги.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца
В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Футбол
Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов
Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге.
Обновлено в 10:32