Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретенияВести.Ru 06:05
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений. Это соглашение обеспечивало сохранность секретных изобретений, созданных в Советском Союзе.
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Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским
Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Экономика
Резервный фонд правительства пополнится на 2,9 млрд рублей
"Минфину России внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 2 млрд 901 млн 623,9 тыс. рублей", - сказано в документе.
Обновлено в 06:50
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Наука
Мозг компенсирует потерю зрения за счет усиления слуха
На протяжении десятков лет ученые пытались получить ответ на вопрос о том, компенсирует ли мозг потерю одного из пяти внешних чувств за счёт усиления другого — к примеру, начинают ли слепые люди лучше слышать.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.
Обновлено в 04:59
Энергетика
Гройсман поручил «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогазу» следует искать дешевый газ по всему миру.
Обновлено в 01:49
Политика
Парубий поставил условие для голосования по его отставке
Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
Обновлено в 04:18
Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Авто
Tesla выпустит модернизированные версии Model S и Model X
Американская компания Tesla выпустила модернизированные версии Model S и Model X. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 01:36
Политика
МИД РФ: Киев уходит от предметного обсуждения провокации в Чёрном море
Киев уходит от предметного обсуждения инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Транспорт
Для водителей с детьми могут снизить допустимую скорость
Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой снизить для всех водителей, которые перевозят в своих автомобилях детей, предельно допустимую скорость.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Авто
Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Происшествия
На Обводном «КамАЗ» насмерть сбил девушку на самокате
Обновлено в 06:59
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Общество
ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России
Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Обновлено в 02:08
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Политика
В Крыму отменят национальный роуминг
Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.
Обновлено в 07:08
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху
В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту
Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20